Met Gala 2025: parata di star e look. Da Lewis Hamilton a Zendaya l’omaggio ai Black dandy

New York, 6 maggio 2025 – Un coro afroamericano ha aperto il Met Gala 2025, dedicato allo stile dei cosiddetti 'Black dandy' esplorandone il taglio sartoriale e la storia. A calcare il red carpet (a dire il vero blu in quest'occasione) le stelle più brillanti di Hollywood, della musica, dello sport e della moda.

Anna Wintour, Colman Domingo e Lewis Hamilton al Met Gala 2025 (Ansa)

L'attore candidato all'Oscar Colman Domingo e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, due dei co-chairman dell'evento di punta della moda, sono stati tra i primi ad arrivare insieme alla padrona di casa Anna Wintour, direttrice di Vogue. Domingo ha reso omaggio al compianto Andre Leon Talley, primo direttore creativo nero di Vogue e una delle figure più importanti della moda, indossando una mantella blu royal di Valentino con un colletto bianco scintillante sopra un'elegante giacca nera e oro e pantaloni in tweed grigio. Hamilton, nel frattempo, ha stupito con un elegante tailleur color crema e un berretto coordinato con risvolto, con diamanti che brillavano alle orecchie, così come su risvolto, polsini e mani. Impeccabile il musicista e stilista Pharrell Williams, altro co-presidente, in una giacca bianca corta tempestata di perle e pantaloni neri a zampa da smoking.

L'attrice Zendaya al Met Gala 2025 (Ansa)

Bellissima l'attrice Zendaya con un sottile tailleur bianco e un cappello a tesa scenografica, mentre la cantante Rihanna ha approfittato dell’occasione per svelare di aspettare il suo terzo figlio dal compagno A$AP Rocky, anche lui padrino dell'evento. La rapper Doechii indossava invece un tailleur pantaloncino color crema Louis Vuitton con tanto di logo e dettagli bordeaux, con un sigaro che le penzolava tra le labbra.

Superstar della serata Diana Ross. L'81enne icona della musica americana ha sfoggiato in un voluminoso abito 'all white' di lamé e piume con uno strascico di sei metri ricamato con i nomi dei figli e dei nipoti. Tra gli ospiti anche Madonna, Aimee Lou Wood e Patrick Schwarzenegger di White Lotus, Nicole Kidman.

Il look esibito da Diana Ross sul red carpet del Met Gala 2025 (Ansa)

Il gala si tiene cinque anni dopo le proteste del movimento Black Lives Matter, che hanno spinto diverse istituzioni culturali negli Stati Uniti a confrontarsi con la loro rappresentazione di razza e diversità. Il Met Gala e la sua mostra, 'Superfine: Tailoring Black Style' promettono un'immersione profonda nel dandismo nero dal XVIII secolo a oggi. "Ovviamente, questa mostra è stata pianificata molti anni fa e non sapevamo cosa sarebbe successo nell'arena politica, ma ha assunto un nuovo significato e scopo", ha spiegato Wintour all'Afp, dichiarando il sostegno alla comunità nera.

Il libro 'Slaves to Fashion: Black Dandism and the Styling of Black Diasporic Identity' della curatrice ospite e docente del Barnard College, Monica Miller, è stato l'ispirazione per la mostra del Met. Il suo libro racconta come il dandismo fosse uno stile imposto agli uomini neri nell'Europa del XVIII secolo, quando i servi ben vestiti e 'dandificati' divennero di moda. Ma gli uomini neri nel corso della storia hanno sovvertito questo concetto, trasformandolo in un mezzo per coltivare il potere, trasformando l'estetica e l'eleganza in un mezzo per affermare l'identità e per la mobilità sociale.