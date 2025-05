Germania, Merz non raggiunge la maggioranza per diventare cancelliere: mancano 6 voti

Roma, 6 maggio 2025 – ll leader conservatore tedesco Friedrich Merz non è riuscito a raggiunge rela maggioranza assoluta necessaria al primo turno di votazioni in Parlamento per essere eletto cancelliere della Germania. Per succedere all'uscente Olaf Scholz, Merz avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei 630 membri del Bundestag, in pratica erano necessari 316 voti favorevoli, ma lui si è fermato a 310. I voti contrari sono stati 310, tre le astensioni. Uno scenario inedito, tanto che non è al momento chiaro quando ci sarà il secondo turno di votazione. La sessione è stata sospesa e aggiornata per consentire ai gruppi politici di consultarsi sui passi successivi.

La votazione, a scrutinio segreto e senza dibattito, rappresentava il culmine di un processo di formazione del governo iniziato dopo le elezioni anticipate del 23 febbraio, che hanno visto l'alleanza dei cristiano-conservatori Cdu/Csu emergere come primo partito, seguita dall'estrema destra di Afd e dai socialdemocratici Spd. La nuova coalizione di governo, composta da Cdu/Csu e Spd, ha finalizzato un accordo che prevede un esecutivo con 17 ministeri: 10 affidati alla Cdu/Csu (sette a Cdu e tre alla Csu) e sette alla Spd.