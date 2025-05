Attenborough, nuovo film a 99 anni: "Il mio appello: salviamo il mare"

Un film "fra i più importanti della mia vita". Così sir David Attenborough, leggendario naturalista britannico, divulgatore, regista e pioniere della campagne per la difesa dell’ambiente da emergenze come quella dei cambiamenti climatici, descrive alla Bbc la sua ultima fatica: Ocean (in uscita domani nelle sale cinematografiche del Regno Unito), in scena ieri sera alla Royal Festival Hall di Londra per una prima da grande evento. Ancora lucido e attivo a 99 anni, sir David ha condiviso in un’intervista alla Bbc alcune riflessioni su un’opera che spera possa avere un impatto potente, fra chi lo vedrà, in termini di consapevolezza ecologica. E invoca la necessità – vitale nelle sue parole, rispetto ai destini del mondo e dell’umanità – di tutelare la biodiversità marina degli oceani, "minacciata" dal clima che cambia. "Dopo i miei quasi 100 anni trascorsi su questo pianeta, ho ormai capito come il luogo più importante della Terra non sia la terra, ma il mare", ha spiegato. "E siamo quasi fuori tempo massimo" per salvarlo, ha avvisato Attenborough. Il produttore dell’opera, Toby Nowlan, ha dichiarato: "Parliamo del più grande messaggio mai lanciato" sui rischi per il futuro del pianeta. Un appello condiviso da tante celebrità durante la serata di gala di presentazione del film, tra cui la band dei Coldplay, l’attore Benedict Cumberbatch e Simon Le Bon (frontman dei Duran Duran).