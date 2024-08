“Il rischio è davvero grande”. Tutti i limiti e le difficoltà dei caccia F-16 tanto desiderati dall’Ucraina

Washington, 30 agosto 2024 - La notizia dell’abbattimento di un caccia F16 occidentale in dotazione alle forze ucraine, in dinamiche ancora in gran parte da chiarire, rilancia i dubbi sull’impiego dei jet nel campo di battaglia. Il Wall Street Journal rileva che i caccia autorizzati dagli Stati Uniti per Kiev sono spesso di seconda mano, con decine di anni di volo alle spalle. A guidarli, inoltre, sono piloti ucraini che hanno una grande esperienza nel condurre jet di fabbricazione sovietica, ma che per pilotare un caccia americano hanno dovuto frequentare un corso di addestramento accelerato e concentrato.

Volodymyr Zelensky posa davanti a due caccia F-16 (foto Ansa)

Questi elementi, secondo il giornale, rendono gli F-16 americani tanto desiderati dal Paese invaso meno decisivi e incisivi nella guerra contro la Russia di quanto potrebbero essere sulla carta. Non solo: i jet diventando anche vulnerabili, di fronte alla difesa aerea russa, e al contempo un obiettivo di grande valore per le forze di Mosca.

Riguardo all'addestramento dei piloti ucraini, il Wall Street Journal nota che i militari americani istruiti all'uso degli F-16 per molti mesi dopo aver completato il corso volano nel loro Paese insieme all'unità in cui vengono assegnati. E non si impegnano subito in una zona di combattimento attivo, come invece accade per i piloti di Kiev. Insomma, tutto troppo in fretta.

Un funzionario americano citato a condizione di anonimato dal giornale sottolinea poi come il curriculum di addestramento per gli F-16 dati agli ucraini ''non è standard''. Ovvero, è concentrato su missioni specifiche e su condizioni che potrebbero incontrare in combattimento. ''Molto francamente, il rischio è davvero grande'', ha dichiarato il funzionario.

Nel frattempo, siccome Kiev vorrebbe avere un numero maggiore di piloti in grado di guidare F-16 nel minor tempo possibile, ci sono militari ucraini che stanno frequentando corsi di addestramento sia in Europa, sia negli Stati Uniti. Finora, secondo quanto annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo scorso 4 agosto, i primi degli 80 F-16 promessi sono arrivati in Ucraina. L'esercito di Kiev non ha fornito numeri più precisi, ma un funzionario americano ha parlato di quattro F-16 consegnati a Kiev e sei piloti addestrati per guidarli.