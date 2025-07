Mosca attacca Mattarella

Alta tensione tra Italia e Russia. Mosca compila le sue liste nere e in quella più buia – per presunte parole d’odio e russofobia tra il 2024 e il 2025 – espone con doppia menzione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il caso diplomatico esplode a scoppio ritardato solo ieri, quando diventa di dominio pubblico l’ultimo aggiornamento della sezione "funzionari e rappresentanti delle élite dei Paesi occidentali che incitano all’odio nei confronti della Russia".

Immediata la replica della Farnesina. L’ambasciatore russo Alexey Paramonov viene convocato, su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, per fornire spiegazioni e per ripristinare il reciproco rispetto nelle relazioni bilaterali. Nel condannare "l’inaccettabile aggressione russa all’Ucraina", mai l’Italia – rileva una nota della Farnesina – ha infatti espresso "propositi contro la Federazione o la popolazione russa". Ma lo sgarbo di Mosca resta eccome. E dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla segretaria del Pd Elly Schlein, tutta la politica italiana solidarizza con il Quirinale. "Non è altro che l’ennesima operazione di propaganda finalizzata a distogliere l’attenzione dalle gravi responsabilità di Mosca", scandisce la premier. "Mattarella ha il pieno sostegno nostro e degli italiani, siamo con lui contro ogni tentativo di inquinare, distorcere, minacciare la democrazia", aggiunge la leader dem. Desta sorpresa il silenzio personale di Matteo Salvini. Il vicepremier si eclissa e affida il commento della Lega al responsabile esteri del Carroccio Paolo Formentini. "Assurdo", commenta il segretario di +Europa Riccardo Magi.

Le dichiarazioni che la Russia contesta al Capo dello Stato sono uno stralcio della lectio magistralis del 5 febbraio scorso a Marsiglia, con il parallelo tra le guerre di conquista del Terzo Reich tedesco e l’aggressione russa all’Ucraina, e il discorso del 15 marzo 2024 a Cassino, nell’80° della distruzione della città nell’omonima battaglia, con il paragone tra "la tragedia inumana" in Ucraina e "le tragedie e le devastazioni" della Seconda guerra mondiale: eventi che "richiamano a un rinnovato impegno contro le dittature" e al "sostegno all’Ucraina".

La lista nera di Mosca comprende capi di Stato, uomini di governo, esponenti apicali di Nato e Ue. Ci sono anche l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente greca Katerina Sakellaropoulou, quello ceco Petr Pavel, quello polacco Andrzej Duda, oltre ai vertici dell’Unione europea (con ben sette citazioni per l’Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas) e dell’Alleanza atlantica (tripla menzione per il segretario generale della Nato Mark Rutte). L’alto tasso di strumentalità nella compilazione risulta evidente dall’assottigliarsi dei politici statunitensi sotto mira: dai cinque del 2024 (presidenza Biden) al solo senatore Lindsey Graham (unico repubblicano all’indice nel 2025, quasi un segnale di compiacenza con l’amministrazione Trump).

Mosca ha la sua agenda propagandistica e la coltiva con furore. Risale alla scorsa settimana la proposta della portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova di istituire una giornata internazionale contro la russofobia. Nell’elenco di chi appoggia Kiev – ed è quindi automaticamente sgradito – figurano anche il ministro degli Esteri Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto per dichiarazioni del 2024. Ma è Mattarella il bersaglio grosso. In serata l’ambasciata russa replica alla Farnesina parlando di "stupore" per la reazione italiana: "Sostanzialmente – riporta una nota – in quei contenuti, non c’è nulla di nuovo", visto che "i politici italiani menzionati si sono effettivamente distinti per una serie di affermazioni inappropriate e antidiplomatiche nei confronti della Russia". E il gelo con l’Italia resta.