Il reporter israeliano racconta Gaza: “Orrore che ci cambierà per sempre”

Tel Aviv, 31 luglio 2025 – Un anno fa, nella sensazione che i media locali fossero restii a descrivere le sofferenze della popolazione di Gaza, il giornale liberal israeliano Haaretz ha incaricato alcuni reporter di pubblicare aggiornamenti quotidiani. “La nostra sensazione – spiega Nir Hasson, uno di quei reporter – era che di quanto avviene a Gaza il telespettatore in Israele sapesse meno del telespettatore in Europa o negli Stati Uniti”. “Dal 1948 in poi – afferma ora Hasson – nella storia di Israele non c’è stato un episodio più drammatico della guerra in corso a Gaza. Avrà conseguenze sulla nostra vita e sul futuro più di ogni altro evento passato”.

Il reporter Nir Hasson

Hasson, Netanyahu autorizza adesso l’ingresso di aiuti via terra e dal cielo. Cosa cambierà a Gaza?

“I prezzi dei viveri dovrebbero calare, per parte della popolazione sarà meno arduo approvvigionarsi. Ma temo che ciò non risolva la questione della fame, specialmente fra i bambini piccoli. La fame è una malattia grave e pericolosa, che non si risolve solo col cibo. Il suo ingresso va accompagnato da un cessate il fuoco stabile e da un afflusso massiccio di apparecchiature mediche e medicinali”.

I palestinesi sfollati si riuniscono per ricevere aiuti da un punto di distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza centrale

Vuole fare il punto sui quattro centri di distribuzione di alimentari gestiti dalla controversa Ong Ghf nel sud della Striscia?

“Come ha detto il professor Yaakov Garb dell’Università di Beer Sheva, là non avviene una vera “distribuzione”: “Ricorda semmai la deposizione in uno zoo di cibo per animali pericolosi. Lo lasci sul terreno, ti allontani, apri i cancelli, i leoni afferrano quanto possono”. In quei centri non si sa chi entra. Solo i più forti prendono i pacchi, non le donne, né i bambini, né i malati. E così non si risolve la fame”.

Quando si è creato il caos, quanto letale è stato il “fuoco di allontanamento” di mortai e carri armati?

“Non c’è dubbio che i soldati hanno sparato e che hanno ucciso centinaia di persone nei pressi di quei centri. Io non penso che ci fosse l’intenzione di uccidere il maggior numero possibile di palestinesi. Ma la questione centrale – come nei bombardamenti – è la “apatia totale”, l’assenza assoluta di interesse per la vita dei palestinesi. Una de-umanizzazione nella forma più estrema”.

Quanto è attendibile la stima del Ministero della Sanità di Hamas di 60mila morti?

“Per la maggior parte quella lista include nomi e carte d’identità di persone la cui morte è stata confermata in ospedali o con altre testimonianze. Sono persone morte direttamente per la guerra. Inoltre c’è stata una “mortalità aggiuntiva”: ossia persone come malati di tumore o anziani morti per mancanza di cure o per disagi. Aggiungendo queste categorie si può arrivare a 100mila persone”.

Quanti erano in effetti miliziani o quadri di Hamas?

“La mia stima è di 15mila miliziani armati uccisi”.

Quanto avviene a Gaza va considerato un genocidio?

“Due Ong israeliane, B’Tselem e Medici per i Diritti Umani, hanno ora risposto positivamente, per la prima volta. È una conclusione sconvolgente per la nostra identità, per il nostro Stato, per il nostro futuro!”

Le conseguenze prevedibili per i palestinesi?

“Ci sono 40mila orfani, l’80% delle abitazioni non sono agibili. Non c’è futuro. La ricostruzione richiederebbe 30-40 anni”.

Netanyahu uscirà di scena?

“Il problema è più grosso di Netanyahu, è la nostra società”