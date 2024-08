L’Ucraina perde il suo primo F-16. Giallo: errore del pilota o abbattuto dal fuoco amico. L’ironia russa: “Hanno fatto tutto da soli”

Roma, 30 agosto 2024 - E' morto il pilota ucraino del caccia F-16 precipitato ieri mentre respingeva un attacco aereo russo. Il pilota Alexey Mes, nome di battaglia "Moonfish", è caduto con uno dei primi jet Usa consegnati poche settimane fa a Kiev.

“Respingeva il più grande attacco aereo contro l’Ucraina”

La Cnn, citando una fonte del dipartimento militare ucraino, ha riferito: "Il pilota Alexey Mes, noto come "Moonfish" è morto in un incidente mentre respingeva il più grande attacco aereo della storia della Russia contro l'Ucraina". Inoltre secondo la fonte le forze armate ucraine non ritengono che la causa dell'incidente sia un errore del pilota: "L'incidente aereo é ora oggetto di indagine e gli esperti internazionali saranno invitati a parteciparvi".

Il giallo: abbattuto o errore del pilota?

L'esercito ucraino ha fatto sapere che "i caccia F-16 delle Forze armate dell'Ucraina sono stati utilizzati per respingere un attacco missilistico sul territorio dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, insieme a unità antiaeree". Le autorità militari hanno dato la loro versione: "Durante l'avvicinamento all'obiettivo, la comunicazione con uno degli aerei è andata persa. Come si è scoperto in seguito, l'aereo si è schiantato mentre respingeva un massiccio attacco combinato di missili e aerei russi e dopo aver distrutto tre missili da crociera e un drone d'attacco". Ma non è ancora stato chiarito se il jet sia stato colpito o si sia schiantato per una manovra errata di Mes.

L’ironia russa: “Arma minacciosa in mano ai beduini”

L'ironia del Cremlino non si è fatta attendere. Un'"arma miracolosa in mano ai beduini" ha commentato Rodion Miroshnik, diplomatico russo incaricato di sovrintendere ai "crimini commessi dal regime di Kiev". Secondo i russi, che non offrono però alcuna prova, il caccia sarebbe stato abbattuto accidentalmente da un sistema antiaereo Patriot. "Un degno inizio per l'"arma miracolosa" americana "nelle mani dei "beduini", ha aggiunto il diplomatico raggiunto da Ria Novosti. Miroshnik ha quindi fatto osservare, con ironia, che i militari russi non riceveranno un bonus per la distruzione dell'aereo, avendolo fatto tutto da soli gli ucraini. Ma l'ironia russa forse non è lontana dalla realtà, infatti la deputata ucraina Maryana Bezuglaya ieri aveva parlato dell'abbattimento dell'F-16 era responsabilità del sistema antiaereo delle forze armate ucraine a causa della scarsa comunicazione tra le unità.