Sequestrate 1.500 tarantole all’aeroporto di Colonia-Bonn: erano nascoste in scatole per dolci

Colonia, 15 luglio 2025 – Scena da film horror per gli addetti alla dogana dell’aeroporto di Colonia-Bonn: insospettiti dall’odore, hanno aperto alcune scatole di pan di Spagna al cioccolato e al posto del dolce hanno trovato circa 1.500 piccole tarantole.

Il pacco proveniva dal Vietnam e a insospettire i funzionari è stato l’odore che emanava, non propriamente in sintonia con i 7 kg di torte che avrebbe dovuto contenere.

Chiuse in piccoli contenitori di plastica

"I miei colleghi in aeroporto rimangono regolarmente sorpresi dal contenuto di pacchi proibiti provenienti da tutto il mondo, ma il fatto che in questo pacco abbiano trovato circa 1.500 piccoli contenitori di plastica contenenti giovani tarantole ha lasciato senza parole anche i più esperti tra loro", ha affermato Jens Ahland, portavoce dell’ufficio doganale.

Molte delle tarantole chiuse nelle provette non sono purtroppo sopravvissute al viaggio, mentre quelle ancora vive sono state temporaneamente affidate alle cure di un esperto in aracnidi.

Il sequestro è avvenuto circa tre settimane fa, anche se la notizia è stata data solo ora dall’autorità doganale dell’aeroporto di Colonia-Bonn. Il valore della spedizione è ancora in fase di valutazione, ma il destinatario del pacco è stato denunciato per violazione dei dazi doganali, con possibilità di andare anche incontro a una denuncia penale per violazione delle norme sul benessere degli animali in vigore in Germania.

Si possono tenere tarantole in Italia?

Una legge del 2022 vieta assolutamente nel nostro Paese di commerciare e avere ragni velenosi per l’uomo. Chi ne era già in possesso, ha dovuto denunciare il possesso e dimostrare che gli aracnidi in questione si trovano in luoghi sicuri e senza possibilità che si riproducano.

E’ invece possibile tenere in casa tarantole non velenose, come per esempio la tarantola nana e quella dalle zampe rosa. Se ben accudite in teche attrezzate, queste specie “domestiche” possono arrivare a vivere fino a 14 anni.