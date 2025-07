​Roma, 16 luglio 2025 – Chiamatelo Taco e lui si infuria. Sta per Trump Always Chickens Out, Trump fa sempre marcia indietro. Come un pollo. Un nomignolo affibbiato al presidente Usa dal columinst del Financial Times, Robert Armstrong. Tracce di possibili retromarce sono presenti, per esempio, nella lettera che annuncia all’Ue dazi al 30%. Dice Trump: attenti, sommeremo i vostri controdazi ai nostri. Da quel che si capisce, quindi: se l’Ue rispondesse, per ipotesi, con un dazio del 20%, la Casa Bianca porterebbe i propri al 50%. Potrebbe permetterselo? No. Ma con Trump mai dire mai.

Dazi, cosa può fare la Ue

Sorvolando la confusione tattica del comandante Maga, è evidente una strategia che rompe con la tradizione repubblicana statunitense: alleanze militari e guerra economica agli stessi alleati. Dall’Europa della Nato, alla Corea del Sud e al Giappone, che presidiano il sudest asiatico, ma sono stati colpiti da tariffe del 25%. Alleanza militare e partite economiche avevano sempre marciato unite. Con il Gop, il grande vecchio partito repubblicano, a farsene portabandiera. La nuova dottrina Trump rompe quella tradizione. È lontano anni luce, Eisenhower arrivato alla Casa Bianca nel 1952. Ma anche gli anni ’80 di Ronald Reagan che aveva dei dazi e delle guerre commerciali un’idea nitida: sono un danno per tutti. Celebre il suo discorso radiofonico da Camp David nel 1982: “Siamo sulla stessa barca con i nostri partner commerciali. Se un partner fa un buco nella barca, ha senso che l’altro faccia un altro buco nella barca? Alcuni dicono di sì e lo chiamano ‘fare i durì’. Io lo definisco stupido”. Allora si parlava di imporre dazi al Giappone per pratiche commerciali ritenute scorrette, meditazione valida oggi per i fan dei controdazi.

Il 40esimo presidente Usa pare la sapesse lunga: “Dovremmo stare attenti ai demagoghi pronti a dichiarare una guerra commerciale contro i nostri amici – disse nel 1988 –, indebolendo la nostra economia, la nostra sicurezza nazionale e l’intero mondo libero”. Il vice di Reagan era George H. Bush che diventerà il 41° inquilino della Casa Bianca, il figlio, George W. Bush, sarà il 43° e garantirà: “Manterremo gli Usa aperti”.

Cosa è cambiato? Cosa non abbiamo visto arrivare? Le debolezze dell’America. Un buco evidente nelle analisi europee, innamorate forse di un’idea d’America che non c’era più. Trump lo dice ogni volta che può: alleati si, ma anche concorrenti. Poco importano, allora, gli esiti di eventuali negoziati. Poco importa se Taco farà retromarcia. O se negli Usa si ricorderanno che la competenza sul commercio sarebbe del presidente solo per emergenze nazionali concrete e attuali, mentre in tempi ordinari sarebbe di quel Congresso che ha passato per un soffio Il Big Beautiful Bill.

Il punto è che la politica sovranista-protezionistica di Trump sta mandando a carte quarantotto l’ordine globale e con quello l’Europa – l’Italia, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna – dovrà fare i conti . Senza farsi distrarre dall’euforia (irrazionale?) delle Borse. Che sembrano ignorare i timori di inflazione e recessione rispecchiati invece dal mercato dei cambi. O consolarsi con un (comunque carissimo) 10%. Occorre semmai chiedersi cosa vuole davvero Trump. E la risposta, tutto sommato, è semplice: vuole che l’America faccia affari, che il resto del mondo compri americano o che tutto diventi made in Usa. Lo vuole per ragioni elettorali ed economiche. Il debito degli Stati Uniti – va ripetendo il governatore della Fed Jerome Powell – non è sostenibile. Alle casse dello Stato servono soldi, Trump ha deciso di prenderli dalle tariffe sulle importazioni scaricando i costi sui consumatori americani, anziché dalla fiscalità generale, mantenendo il patto elettorale con i suoi grandi elettori e gettando un po’ di fumo negli occhi del popolo Maga, sperando che il tempo migliori prima del voto di midterm, tra un anno.

E l’Europa? Ha molte frecce al proprio arco, ma una guerra commerciale sarebbe deleteria: può colpire gli interessi dei giganti digitali, molto coccolosi con la Casa Bianca. Può comprare più americano. Può cercare di differenziare il rischio, per esempio incentivando e sostenendo le imprese alla ricerca di nuovi mercati, chiudendo l’accordo di libero scambio con il Mercosur. “Non si tratta con una tigre quando la tua testa è nella sua bocca”, ammoniva Winston Churchill. Ma tocca vedere le carte per sapere se, stavolta, dall’altra parte c’è una tigre o un pollo Taco.