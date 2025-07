Ex ministri e figure di altro profilo presentano un piano per rilanciare l’efficienza tedesca

La Repubblica federale di Germania ha urgente bisogno di riforme con regole più semplici e chiare per consentire al Paese dalla crisi strutturale in cui si trova. E’ quanto emerge dal rapporto finale dell’Iniziativa per uno Stato capace di agire (in tedesco Initiative für einen handlungsfähigen Staat). Fondata lo scorso anno dall’ex presidente della Corte costituzionale federale, Andreas Voßkuhle, dagli ex ministri Lothar de Maizière (CDU/CSU) e Peer Steinbrück (SPD) e dalla manager ed editrice Julia Jäkel, l’iniziativa ha avuto il patrocinio del presidente federale Frank-Walter Steinmeier e ha coinvolto circa 50 esperti.

Il rapporto finale, pubblicato lo scorso 14 luglio e consta di 35 raccomandazioni d’azione per il governo. “Il Consiglio dei ministri deve considerare l’attuazione della riforma dello Stato come un compito comune”, si legge nel rapporto, secondo cui sono necessarie riforme in settori quali l’amministrazione, lo stato sociale, la migrazione, l’economia e la sicurezza.

“La Germania è in una crisi strutturale”, ha affermato Andreas Voßkuhle, coautore del rapporto, secondo quanto riporta il settimanale Die Zeit. L’ex presidente della Corte costituzionale tedesca ha criticato la mancanza di capacità di difesa e di digitalizzazione, le infrastrutture fatiscenti, l’inadeguata protezione del clima, la mancanza di sicurezza nell’approvvigionamento energetico a prezzi accessibili e gli innumerevoli ostacoli burocratici. Secondo Voßkuhle sono necessarie riforme globali, i cui risultati devono essere visibili durante questa legislatura, per evitare di danneggiare la democrazia in Germania.

“A volte meno è meglio: meno regole, più semplici e più chiare“, ha affermato il presidente Federale Frank-Walter Steinmeier, parlando durante l’evento di presentazione.

“La nostra democrazia sarà più forte e resiliente se renderemo il nostro governo migliore, più veloce e più vicino ai cittadini”, ha aggiunto.

Steinmeier ha elogiato i governi federale e statale, che intendono presentare un “programma di modernizzazione” entro dicembre.

Come si legge nel testo dell’iniziativa, molti passi necessari sono inclusi nell’accordo di coalizione, ma ora è il momento di attuarli. “La riflessione dipartimentale deve ora passare in secondo piano”, si legge nella relazione, che chiede inoltre ai partiti politici di rinnovarsi, osservando che il successo delle riforme statali dipende “in modo cruciale dalla capacità riformatrice interna dei partiti”.

La digitalizzazione

Uno dei punti chiave del rapporto è la digitalizzazione. Per accelerare l’attuazione delle riforme nell’amministrazione, l’iniziativa raccomanda la creazione di una piattaforma digitale per i cittadini, dove sia possibile richiedere e gestire tutte le prestazioni sociali standard, che si tratti di assegni familiari, indennità di disoccupazione o assistenza a lungo termine.

Inoltre, tra le raccomandazioni vi è l’istituzione di comuni e regioni modello in cui testare le proposte di modernizzazione dell’amministrazione nel suo complesso. In particolare, gli autori suggeriscono Stralsund e Colonia.

Affinché le riforme abbiano successo, gli esperti raccomandano, tra le altre cose, che i governi federale e statale collaborino più strettamente e che il pensiero dipartimentale passi in secondo piano. Suggeriscono inoltre di istituire unità amministrative separate per questioni specifiche, come un Consiglio per la Sicurezza Nazionale, un Consiglio Nazionale per l’Istruzione o un Gabinetto per il Clima.

È stata inoltre raccomandata l’introduzione di un anno obbligatorio di servizio civile per i giovani, uomini e donne.

Favorire l’immigrazione di lavoratori qualificati

I promotori avanzano anche proposte per l’immigrazione di lavoratori qualificati. L’accesso al mercato del lavoro deve essere accelerato e l’integrazione facilitata, secondo l’iniziativa.

Il rapporto propone una modernizzazione dell’intero processo di immigrazione per lavoro, inclusa la digitalizzazione completa delle procedure e l’introduzione di standard comuni tra i Länder e il governo federale.

Viene inoltre suggerita la creazione di un portale digitale centralizzato per la gestione delle richieste di immigrazione, in grado di accelerare l’elaborazione dei visti e ridurre le barriere burocratiche.

L’obiettivo dichiarato è facilitare l’accesso al mercato del lavoro tedesco per figure professionali altamente qualificate e garantire maggiore efficienza nell’integrazione di tali lavoratori

Una riforma dei servizi segreti

Il documento propone anche una profonda riforma del sistema di intelligence federale, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione tra i servizi segreti civili e militari e superare le attuali frammentazioni istituzionali.

Nel quadro della riforma istituzionale proposta dall’iniziativa uno degli assi portanti è il rafforzamento dell’efficienza e della trasparenza dei servizi segreti federali. Il rapporto evidenzia come le attuali strutture dei servizi di intelligence necessitino di una profonda revisione, per meglio affrontare minacce ibride e attacchi informatici.

“La struttura attuale frammentata rallenta l’azione e indebolisce la fiducia pubblica”, si legge nel documento, che raccomanda una maggiore integrazione dei servizi e l’introduzione di una supervisione parlamentare più incisiva.

Tra le proposte: rafforzare la cooperazione tra i livelli federale e statale, ridurre le duplicazioni di competenze e promuovere una cultura della sicurezza più moderna. Inoltre, si richiede l’istituzione di un comitato indipendente di valutazione per i servizi segreti, incaricato di garantire una “trasparenza efficace senza compromettere la riservatezza necessaria”.