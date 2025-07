Luca Zingaretti e la denuncia da Fiumicino, chi è la moglie del politico che ha saltato la coda

Roma, 16 luglio 2025 – Ha innescato un piccolo giallo per qualche ora la video denuncia dell’attore e regista Luca Zingaretti, fratello del deputato dem Nicola. In una story su Instagram, girata dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, il volto noto del commissario Montalbano in tv ieri aveva denunciato il comportamento della moglie di un politico nazionale per aver saltato la coda passando davanti a tutti gli altri passeggeri in attesa al banco per il deposito bagagli, operazione per di più effettuata con l’aiuto della scorta, sottolineava Zingaretti.

L'attore Luca Zingaretti e il ministro Adolfo Urso

Ho assistito a una scena che veramente... C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva: ‘Prego, prego’. Ma io dico, vi chiedo: ma non vi vergognate? Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi

Così Zingaretti – nel video denuncia girato mentre camminava verso il gate d’imbarco – puntava il dito contro la moglie dell’onorevole senza però farne il nome. Ed ecco che, nel giro di qualche ora, dopo che il video è diventato virale, assieme a migliaia di reazioni di utenti social, è arrivata la risposta a distanza del marito della donna.

A usufruire della presunta corsia preferenziale è stata la moglie del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (FdI). Olga Sokhnenko avrebbe scavalcato i passeggeri in coda (tra cui lo stesso Zingaretti) per accelerare le procedure d’imbarco per Olbia.

Ho accompagnato mio figlio di 7 anni e mia moglie in aeroporto prima di recarmi al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza

ha spiegato il ministro a Repubblica. “Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come chi mi conosce sa. Dovevo partecipare al tavolo al mio Ministero con regione e comuni per un accordo di programma sull'Ilva. L’incontro si era concluso nella tarda serata di lunedì ed è ripreso nella mattinata”, aggiunge il ministro, che spiega di non essersi accorto di quanto succedeva (e se sia accaduto qualcosa di spiacevole) perché era al cellulare. “È la scorta a valutare le condizioni – ribadisce Urso –, io ero accanto a mia moglie, anche se al telefono. Per l'esattezza portavo la sua valigia”.