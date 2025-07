Previsioni meteo: una settimana tormentata tra temporali e grande caldo

Roma, 15 luglio 2025 - Brusca impennate delle temperature nei prossimi giorni, con un break giovedì. Scattano i bollini arancioni e gialli del Ministero della Salute. Possibile fiammata africana dal weekend in poi. "Saranno le regioni del Centro Sud - scrive ilMeteo.it - a guadagnarsi la maglia nera del caldo: 40 gradi diffusi, con picchi anche oltre i 42/43 tra Sardegna, Sicilia, Basilicata e Puglia. Le città più roventi? Cagliari, Palermo, Matera, Foggia… un tour infernale, praticamente. Non si starà poi tanto meglio in Emilia Romagna e Toscana: su queste regioni si arriverà come minimo a 35/36 gradi". Ipotesi di una breve pausa fresca al Nord a inizio della prossima settimana, ma l'anticiclone resta in agguato.