Disastro Air India, il sospetto sul pilota: “Aveva sofferto di disturbi mentali”

Roma, 15 luglio 2025 – Per ora è solo un sospetto, ma coerente con la ricostruzione di quanto avvenuto a bordo dell’Air India poco prima dell’incidente. Uno dei due piloti era depresso? Non c’è nessuna conferma ufficiale ma l’ipotesi rilanciata da media britannici e americani è perlomeno suggestiva.

La lite in cabina. "Perché hai spento i motori?”

Dall’analisi della scatole nera del Boeing 787 Dreamliner con destinazione Londra, precipitato lo scorso 12 giugno, pochi secondi dopo il decollo dallo scalo indiano di Ahmedabad, è emersa un’inquietante conversazione tra i due piloti in cabina. “Perché hai spento i motori?” chiede il primo ufficiale Clive Kunder. “Non l’ho fatto”, smentisce il comandante Sumeet Sabharwal. Uno scambio di battute con toni sempre più disperati, fino allo schianto su un ostello. Oltre 300 morti e un solo sopravvissuto a bordo.

Eppure dall’indagine preliminare sul disastro non emergono guasti al velivolo: sarebbe accertato invece lo spegnimento dei flussi di carburante ai due motori. Accidentale o intenzionale? Secondo i sospetti di fonti occidentali, il secondo pilota mentiva: si evidenzia infatti come il comando per disinserire il flusso di carburante sia separato dagli altri e protetto da una sicura ad hoc. Inverosimile che possa essere intervenuto un guasto o un errore.

"Era andato in congedo per problemi mentali”

Una fonte citata dal Daily Telegraph, come in precedenza dal tabloid britannico Daily Mail e da quello americano New York Post, sostiene che il comandasse soffrisse di depressione. "Molti colleghi mi hanno detto che soffriva di problemi mentali", ha detto Mohan Ranganathan, uno dei massimi esperti indiani di sicurezza aerea, evocando testimonianze anonime. Sabharwal, che alle spalle aveva 15mila ore di esperienza, negli ultimi anni si era preso un congedo per motivi di salute mentale. Tutto smentito con sdegno dall'amministratore delegato di Air India. Sarebbe successo dopo la morte della madre, nel 2022. “Ultimamente stava pensando alla pensione”. A settembre dello scorso anno il pilota si era sottoposto a una visita medica e aveva ricevuto l'autorizzazione a tornare al lavoro, ha affermato Ranganathan. Si attendono eventuali conferme ufficiali.