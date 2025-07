Il congresso Cisl per un nuovo patto sul lavoro

Roma, 16 luglio 2025 – Si apre oggi il congresso della Cisl, il sindacato di ispirazione cristiana nato 75 anni fa per l’emancipazione dei lavoratori su basi pragmatiche e non ideologiche. Erano gli anni della ricostruzione che preparò la lunga stagione del miracolo economico. In una Italia divisa sulla sua stessa collocazione atlantica, la Cisl svolse un ruolo decisivo per la trasformazione della società evitando i traumi che il repentino passaggio di molti dalle campagne alle fabbriche avrebbe potuto comportare.

Al conflitto il sindacato ‘bianco’ preferì collaborare con le istituzioni e i nuovi imprenditori ottenendo la distribuzione del benessere e la formazione di un largo ceto medio. Non a caso seppe comprendere il capitalismo familiare spesso generato da lavoratori dipendenti grazie a un clima favorevole alla mobilità sociale. E anche quando, dopo gli anni ‘70, si determinò la miscela esplosiva di debito, inflazione a due cifre e recessione, fu in prima linea nel superamento della scala mobile battendosi per bocciare il referendum che la voleva ripristinare. Non ebbe paura della possibile impopolarità neppure quando Marco Biagi consigliò una riforma del lavoro coerente con la rivoluzione tecnologica che si stava avviando.

Ora la Cisl può vantare il risultato della recente legge sulla partecipazione dei lavoratori che intende tradurre nella crescita contemporanea dei salari mediani e della produttività. Vi possono concorrere un nuovo patto sociale quale cornice, la pratica diffusa degli accordi aziendali e territoriali, una fiscalità piatta di tutte le parti variabili della retribuzione. La leader Daniela Fumarola chiederà il mandato ambizioso di affermare la centralità del lavoro umano nel confronto con l’intelligenza artificiale. Obiettivo non semplice in un contesto nel quale l’eccesso di regole e di sanzioni può mortificare la creatività e incoraggiare la sottomissione alle nuove macchine.