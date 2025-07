I Patriot all’Ucraina, il generale: “Difesa quasi totale. Svolta per fini interni”

​​In Ucraina aspettano i Patriot promessi da Donald Trump come l’arma di difesa letale insieme ai missili Himars e Tomahawk, vettori d’attacco. Una svolta importante, secondo il generale Giorgio Battisti, analista, già comandante del corpo di Reazione rapida Nato in Italia e della missione Isaf in Afghanistan.

Vendere i sistemi Patriot alla Nato per l’Ucraina significa per la Casa Bianca chiamarsi fuori dalle responsabilità verso Mosca?

“Non credo sia questo il significato della svolta anti Russia. Le armi provengono comunque dagli Stati Uniti. Penso più a un fattore economico per mantenere equilibri interni all’amministrazione. È anche un segnale al Pentagono che lamenta il calo di riserve strategiche. Cedono sistemi d’arma a Nato e Paesi europei e reinvestono il ricavato per ammodernare l’arsenale”.

Perché i Patriot sono così importanti?

“Riescono a intercettare tutti i tipi droni e missili ad esclusione del Kinzhal, vettore balistico ipersonico. Sono fondamentali per la difesa delle città. Gli Usa sono disposti a fornire 17 batterie di difesa aerea, missili e proiettili di artiglieria. Altri due sistemi Patriot arriveranno dalla Germania”.

Costituiscono uno scudo totale?

“Quasi totale. Se, come già accaduto, i russi lanciano 700 tra droni e missili in un’unica soluzione con il sistema a saturazione, qualche vettore rischia di centrare l’obiettivo”.

Che effetti hanno?

“Sono armi di difesa a corto raggio e colpiscono a 6-8 km e medio-lungo raggio oltre 50 km. Ce ne sono di due tipi. Uno va direttamente sul target, l’altro esplode a frammentazione e quindi agisce su un raggio più ampio”.

Come funzionano?

“I sistemi Patriot sono montati su mezzi mobili in base al concetto ‘sparare e sparire’ per evitare il controfuoco. Sono dotati di 4 oppure 8 missili che possono essere indirizzati singolarmente su altrettanti obiettivi individuati da un radar che copre a 360 gradi”.

C’è una regia umana?

“Bastano due operatori alla consolle, oltre a coloro che guidano i mezzi e si occupano della manutenzione. Un generatore su un altro veicolo fornisce energia elettrica”.

Chi produce i Patriot?

Solo gli Stati Uniti, hanno debuttato nella Prima guerra del Golfo”.

Gli Himars e i missili Tomahawk a cosa servono?

“Il presidente Trump ne sta valutando l’invio. Sono armi offensive e servono a colpire in profondità”.