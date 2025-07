Perché i rimborsi del 730 non arrivano a luglio? Ecco quando arriveranno

Roma, 14 luglio 2025 – Sono molti i lavoratori dipendenti che guardando l’ultima busta paga si sono chiesti “Perché non ci sono i rimborsi del 730?”. La risposta è semplice. Tutto dipende da quando è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Questo vale non solo per i lavoratori ma anche per i pensionati.

Attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730) i contribuenti possono recuperare alcune cifre di spese effettuate. Si tratta di agevolazioni fiscali su spese sanitarie, mutui, familiari a carico e altre voci di spesa deducibili o detraibili. Quando l'importo delle detrazioni supera l'imposta (Irpef) dovuta, si genera un credito a beneficio del contribuente.

I rimborsi maturati arrivano in busta paga in base alla data in cui è stato presentato il 730. Il Modello 730 per il 2025 va presentato entro il 30 settembre.

In linea di massima i pensionati riceveranno i loro rimborsi tramite l’Inps nella seconda mensilità successiva alla data di consegna della domanda.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni diffuse dall’Agenzia, i lavoratori dipendenti che si avvalgono del sostituto d’imposta (datore di lavoro) riceveranno i rimborsi Irpef in busta paga a partire dal mese successivo a quello di presentazione del Modello 730.

In linea di massima i rimborsi (in base alle date pubblicate dal sito Fisco e Tasse) sono previsti in base al calendario:

15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;

29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;

23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

30 settembre (busta paga novembre) per quelle presentate dal 1° al 30 settembre

Ci possono però essere degli slittamenti (basta un giorno e i rimborsi slittano il mese successivo) in base ai giorni in cui le imprese elaborano le buste paga. Il consiglio è dunque quello di monitorare la busta paga a partire dal mese successivo a quello dell’invio della dichiarazione dei redditi. Se dopo due o tre mesi non si vede il rimborso atteso è necessario contattare il datore di lavoro e il Caf o commercialista (in ogni caso il canale attraverso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi) per capire se ci sono problemi.