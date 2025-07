Incubo tsunami nel Pacifico

di Patrick Colgan

ROMA

Prima uno spaventoso terremoto, fra i più forti mai registrati, ha scosso la Kamchatka, selvaggia penisola coperta da foreste e vulcani nell’estremo est della Russia. Poi l’allarme tsunami diramato in tutto il Pacifico ha richiamato alla mente le immagini dei terribili maremoti del 2004 nell’Oceano Indiano e del 2011 in Giappone: milioni di persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni in Russia, Filippine, Polinesia, Giappone. Si sono registrati danni e feriti e l’emergenza è poi rientrata nel pomeriggio di ieri.

Il sesto sisma più forte mai registrato – magnitudo 8.8 sulla scala Richter – è avvenuto quando in Italia era l’1.24, tarda mattinata in Kamchatka. L’epicentro è stato individuato fortunatamente in mare aperto, 136 km a est dell’isolata città portuale di Petropavlovsk, 7mila chilometri da Mosca e 150mila abitanti, la metà di una penisola scarsamente popolata. Il sisma è stato poi seguito da decine di altre forti scosse di assestamento. Sono crollate scogliere, alcuni edifici, ma non si sono registrate vittime. Dopo il terremoto un vulcano ha iniziato a eruttare.

La zona è in effetti nota per l’attività sismica e vulcanica: anche il quinto terremoto più forte del 900 avvenne nella stessa zona: magnitudo 9,0, il 4 novembre 1952. Ma scorrendo la lista dei terremoti più forti si incontrano altri Paesi legati da un filo invisibile, come il Cile, dove a Valdivia avvenne il terrificante terremoto di magnitudo 9.4 del 1960, in vetta alla classifica. E poi Ecuador, Alaska, Giappone, Indonesia. Tutti lungo la ‘Cintura di fuoco’, un arco di faglia che scorre sotto l’Oceano Pacifico e che corrisponde ai punti in cui si scontrano le placche tettoniche della superficie terrestre. "In questo punto al largo della Kamchatka – spiega Fabio Florindo, presidente dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) –, la placca del Pacifico entra in contatto con quella Nordamericana, scivolando lentamente sotto di essa". Per capire cosa succede bisogna immaginare per esempio una fionda che viene rilasciata: "Le placche non sono lisce o regolari, ogni tanto incontrano asperità e il loro movimento si blocca – spiega –, come se spingo qualcosa e incontro un ostacolo. Ma la placca continua a premere. A un certo punto si ha una frattura che libera moltissima energia: ecco il terremoto". I sussulti sul fondo del mare possono provocare tsunami, onde gigantesche, alte anche venti metri. In questo caso onde di 5 metri hanno inondato il porto di Petropavlosk, ma hanno raggiunto altezze ridotte negli altri Paesi (tre metri in Papua Nuova Guinea, 1,3 in Giappone).

Quando avvenne lo tsunami del 2004 che travolse le coste di Thailandia, Indonesia e molti altri Paesi (230mila morti) non c’era uno strumento di allerta coordinato e l’effetto sorpresa ebbe conseguenze tragiche, mentre ieri l’allarme è partito dopo pochi secondi.

"Le onde dello tsunami si propagano dall’epicentro come se si lanciasse un sasso in uno stagno – prosegue Florindo – e si muovono alla velocità di un jet, ma è difficile prevedere quanto saranno alte, per questo viene diramato l’allarme su una vasta area". Lo tsunami dipende dalla forma del fondale marino e la reale entità si scopre solo vicino alla costa: "Quando il fondale si abbassa – afferma il presidente dell’Ingv – è come se l’onda salisse su una rampa". Terremoti di questa entità non possono verificarsi in Italia, che comunque è un Paese sismico: "In Kamchatka si è rotto un pezzo della faglia di 600 km, ma in Italia non abbiamo strutture così grandi – conclude Florindo –. Per fortuna è avvenuto in mare altrimenti le distruzioni sarebbero state diffuse. Lungo la Cintura di fuoco sanno che i terremoti avverranno, ma non quando, e in molti casi ci si prepara, come in Giappone. È quello che dobbiamo fare anche in Italia, costruire secondo criteri antisismici. È l’unica arma che abbiamo".

