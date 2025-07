L’Unione non decide più per se stessa

Chiuso l’incontro tra Trump e von der Leyen sui dazi, ridimensionati in cambio di petrolio e armi made in Usa, è partito il solito scaricabarile: accuse alla presidente della Commissione Ue, come se bastasse un capro espiatorio per lavare le coscienze. Ma la verità è che la critica facile nasconde ben altro: l’ambiguità e la miopia della politica italiana ed europea. Si finge di scandalizzarsi per l’accordo, ma nessuno ha il coraggio di ammettere che il problema nasce altrove: dall’aver abdicato da decenni a qualsiasi visione strategica.

L’Europa si illude di essere potenza industriale senza garantirsi le basi minime: autonomia energetica, approvvigionamento di materie prime, infrastrutture moderne. Abbiamo smesso di esplorare il sottosuolo, rinunciato a terre rare, idrogeno, nuovi giacimenti di gas e petrolio, demonizzando ogni prospettiva in nome di un ambientalismo da salotto. Porti, aeroporti e autostrade restano ancorati a logiche del secolo scorso; innovazione e istruzione, sempre promesse, non diventano mai priorità. Così, alle difficoltà si risponde solo con sussidi a pioggia: un anestetico che non cura ma prolunga l’agonia.

Nel frattempo il mondo corre. Russia e Cina ridisegnano gli equilibri, gli Usa fanno valere il loro peso e riducono il loro impegno militare in Europa. E noi? Divisi, esitanti, incapaci di costruire ciò che servirebbe davvero: uno Stato federale europeo, forte e autonomo. Continuare a rinviare per calcoli di bottega, o per compiacere potenze che ci preferiscono deboli, è una offesa al nostro futuro. Nel cuore delle forze politiche resiste la presunzione di gestirsi temi grandi nel catino dei loro piccoli e insufficienti staterelli. Il negoziato con Trump non è uno scandalo in sé: è il conto presentato a un continente che ha smesso di decidere per se stesso. Finché non avremo il coraggio di dirlo chiaramente, resteremo spettatori che si indignano a partita finita.