Nuovi incentivi auto elettriche 2025, chi può richiederli e come

Roma, 31 luglio 2025 – Partiranno dal mese di settembre i nuovi incentivi statali finalizzati all'acquisto di auto elettriche, resi attivi grazie al finanziamento di 600 milioni di euro proveniente dal Pnrr. Lo scopo della procedura, approvata dal Governo, è in particolar modo quello di favorire la rottamazione di veicoli inquinanti e indirizzare a sua volta i consumatori ad acquistare mezzi di trasporto a zero emissioni. La volontà sarebbe quella di raggiungere un valore pari ad almeno 39mila immatricolazioni entro giugno 2026 e il progetto è stato confermato anche alla Camera dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin: “Stiamo finalizzando il decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di concessione degli incentivi, rendendo possibile l’avvio della misura già dal prossimo mese di settembre – ha spiegato il ministro –. L'obiettivo è conseguire l’acquisto di almeno 39mila veicoli a emissioni zero entro il 30 giugno 2026, grazie a una misura che potrà contare su circa 600 milioni di euro di risorse provenienti anche dal Pnrr".

Chi può beneficiare del bonus

Il bonus in questione non potrà, tuttavia, essere richiesto liberamente da tutti. Potranno beneficiarne infatti soltanto le persone fisiche risiedenti in aree urbane funzionali, che comprendono sia il territorio cittadino sia l'intera area di pendolarismo, ma solo per l'acquisto di veicoli privati elettrici della categoria M1. In alternativa, gli incentivi potranno riguardare anche le microimprese che avranno intenzione di acquistare veicoli commerciali elettrici appartenenti alle categorie N1 e N2 (rispettivamente dal peso fino a 3,5 e 12 tonnellate). Sarà prima necessaria, in entrambi i casi, la rottamazione di un veicolo termico. Per agevolare l'accesso a questi incentivi verrà messa a disposizione una piattaforma informatica, al cui interno potranno accedere sia i soggetti beneficiari in procinto di acquistare un veicolo sia gli operatori economici pronti a offrirne uno in vendita.

I criteri Isee

L'incentivo è destinato esclusivamente all'acquisto di auto elettriche a zero emissioni. I criteri definitivi per accedervi saranno ufficialmente elencati in un decreto aziendale che si trova attualmente in fase di redazione, ma la certezza al momento è che l'importo del singolo finanziamento ad personam cambia in base alla fascia Isee: per persone fisiche con Isee fino a 30mila euro l'importo del contributo sarà pari a 11mila euro, superiore a quello di 9mila euro rivolto alle persone fisiche con Isee incluso tra i 30mila e i 40mila euro. Le microimprese, invece, potranno approfittare di un incentivo dal valore fino al 30% del prezzo d'acquisto, con un massimale di 20mila euro per veicolo.