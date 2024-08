Ucraina, le notizie di oggi. Stoltenberg (Nato): l’offensiva di Kiev nel Kursk è giusta

12:34

Stoltenberg (Nato): offensiva Kiev in Russia è giusta

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato di approvare l'offensiva ucraina nella regione di Kursk in Russia, citando il diritto dell'Ucraina a difendersi in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt. "I soldati, i carri armati e le basi militari russe sono obiettivi legittimi secondo il diritto internazionale", ha dichiarato il leader dell'Alleanza Atlantica. Il diritto di autodifesa dell'Ucraina, invasa dalla Russia più di 900 giorni fa, "non si ferma al confine", secondo Jens Stoltenberg. Lanciata con sorpresa da tutti in agosto, questa controffensiva "non è stata pianificata con la Nato, e l'Alleanza non ha avuto alcun ruolo". Tuttavia, gli alleati continueranno a sostenere l'Ucraina con forniture di armi e attrezzature, che sono "vitali" per contrastare l'invasione russa.