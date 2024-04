Il caso dei carri armati Abrams costati 310 milioni di dollari agli Usa e inutilizzati dall’Ucraina

Roma, 26 aprile 2024 – I soldi, si sa, sono importanti ma è altrettanto importante “spenderli bene”. Soprattutto quando le risorse non sono infinite e in particolar modo in guerra dove avere armi (spesso costosissime) adeguate è fondamentale.

I carri armati Abrams forniti dagli Usa all'Ucraina e non utilizzati

Gli aiuti militari all’Ucraina

Il Congresso Usa ha appena dato l’ok a oltre 60 miliardi di dollari di aiuti per l’Ucraina. Una buona fetta (circa 23 miliardi) sono proprio costituite da armi statunitensi da fornire a Kiev. Detto che, soprattutto in uno scenario di guerra che può mutare di ora in ora, non sempre è facile sapere sin da subito quali sono le armi più adatte, fa riflettere (proprio in un momento di nuovi aiuti militari) il caso dei carri armati Abrams M1A1 forniti un anno fa dagli Usa, su insistenza (come arma fondamentale per contrastare il nemico russo) dell’Ucraina stessa, e costati oltre 300 milioni di dollari e, ora, non utilizzati dall’esercito di Kiev.

I carri armati Abrams

L’Ucraina infatti ha accantonato, per ora, i 31 carri armati Abrams M1A1 forniti dagli Stati Uniti per contrastare l'esercito russo. Blindati inviati in Ucraina nel gennaio 2023, dopo mesi di insistenti pressioni ucraine. I vertici militari di Kiev li ritenevano infatti un’arma, ogni carro costa circa 10 milioni di dollari, li ritenevano cruciali per sfondare le linee nemiche. I carri armati Abrams sono infatti mezzi studiati per essere impiegati anche durante attacchi nucleari, biologici e chimici. Mezzi considerati “inarrestabili” che però devono ora fare i conti con l’evoluzione delle tecniche di guerra e in particolare con gli agili e meno costosi (anche intorno ai 50mila dollari) droni.

Gli Abrams “accantonati”

Proprio a causa dei droni è diventato quindi più difficile per l’Ucraina proteggere i carri armati quando vengono rapidamente rilevati e braccati da droni o proiettili russi. Cinque dei 31 carri armati sono già andati perduti a causa degli attacchi russi. La proliferazione di droni sul campo di battaglia ucraino significa che "non c'è terreno aperto che si possa attraversare senza timore di essere scoperti", ha detto ieri ai giornalisti un alto funzionario della difesa americana che ha parlato in condizione di anonimato per aggiornare sul sostegno americano all’Ucraina prima della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell' Ucraina di oggi.

Nuove strategie

“Per ora, i carri armati sono stati spostati dalla prima linea e gli Stati Uniti lavoreranno con gli ucraini per ripristinare le tattiche”, hanno detto il vicepresidente dei capi di stato maggiore congiunti, ammiraglio Christopher Grady e un terzo funzionario della difesa, confermando lo spostamento.

I missili Patriot

Gli Stati Uniti dovrebbero annunciare oggi che forniranno altri 6 miliardi di dollari in aiuti militari a lungo termine all'Ucraina, hanno detto i funzionari statunitensi, aggiungendo che questi includeranno le tanto attese munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot. Gli Stati Uniti hanno anche confermato per la prima volta che stanno fornendo missili a lungo raggio ATACM, che consentiranno all'Ucraina di colpire in profondità le aree occupate dai russi in condizioni di minore esposizione al rilevamento dei droni o alle difese russe fortificate.