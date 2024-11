Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, Netanyahu: “Spaventoso”. Yohav Gallant rivela: “Volevo il cessate il fuoco a Gaza”

Notte di violenze in Olanda, dove numerosi cittadini dello Stato ebraico erano accorsi per il match Ajax-Maccabi Tel Aviv. Israel Katz ha prestato giuramento come nuovo ministro della Difesa israeliano. Il predecessore: “Capi di Shin Bet e Mossad d’accordo con me su fine guerra, impossibile convincere il premier”