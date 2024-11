Il sondaggio: cosa pensano gli italiani del Trump bis? Non piace neanche a destra

Roma, 8 novembre 2024 – No, gli italiani non eleggono il presidente degli Stati Uniti. Eppure, l’attenzione che abbiamo prestato alla nottata elettorale americana, tra lunghe maratone televisive e dibattiti pubblici tra esperti, è paragonabile (se non superiore) a quella che siamo soliti riservare alle nostre elezioni Politiche ed Europee. Questo perché, a ragione o a torto, l’inquilino della Casa Bianca è percepito come il leader del Pianeta.

Un Pianeta attraversato da conflitti e tensioni che spaventano l’opinione pubblica, che a sua volta affida timori e speranze proprio agli Stati Uniti e al loro ruolo di “garanti della stabilità internazionale”. Osservare il nostro Paese attraverso la lente delle elezioni americane, allora, può fornirci uno specchio e aiutarci a conoscere meglio le speranze e le preoccupazioni degli italiani, oltre a evidenziare le contraddizioni interne a partiti e coalizioni.

Trump non convince 3 italiani su 4

Va detto che storicamente i nostri concittadini fanno fatica a decifrare il fenomeno Trump. Non solo non si aspettavano la sua prima elezione, largamente imprevista anche negli Stati Uniti, ma non immaginavano neanche una sua rielezione. La vittoria repubblicana ha deluso tre italiani su quattro, ma a stupire è la trasversalità di questa insoddisfazione, prevalente tra gli elettori di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle (anche se qui meno netta), ma anche tra quelli di centrodestra. Trump è percepito come una figura controversa, forse troppo radicale nei modi e nello stile di comunicazione per gran parte degli italiani.

Festeggia solo la Lega

Insomma, apparentemente tutti gli schieramenti avrebbero voluto un risultato diverso. Ma proprio all’interno della coalizione di governo troviamo la prima contraddizione: non festeggiano la vittoria di Trump gli elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre lo fanno quelli della Lega, unici ad aver tifato convintamente e apertamente (a partire dal leader Matteo Salvini) per una vittoria di Donald Trump. Si tratta forse della più plastica rappresentazione della metamorfosi della Lega, che sembra ormai destinata a rappresentare la componente “più a destra” del centrodestra italiano.

Trump e il contesto internazionale

A questo punto, quello che si chiedono in molti è: come sarà il secondo mandato di Donald Trump? Il fatto che possa avere conseguenze importanti sulla vita del nostro Paese è convinzione piuttosto radicata nell’opinione pubblica (lo pensano tre italiani su quattro), ma è sul “segno” di questo impatto che gli italiani sono spaccati: Trump migliorerà il contesto internazionale secondo gli elettori di centrodestra, la peggiorerà secondo quelli di centrosinistra.

Trump e le guerre

Ed è proprio all’interno del campo largo che troviamo la seconda contraddizione: il racconto di un Trump “pacificatore”, impegnato ad arrestare i conflitti internazionali – come da lui stesso più volte annunciato in campagna elettorale – sembra esprimere un certo potere seduttivo tra gli elettori del Movimento 5 Stelle che, nonostante una generica insoddisfazione per la sua elezione, ne immaginano comunque un effetto positivo sui conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

In questo senso, Giuseppe Conte (finora unico leader di opposizione a essersi congratulato pubblicamente con Trump) aveva probabilmente interpretato il sentimento della sua base, scegliendo di non schierarsi pubblicamente con nessuno dei due candidati.

Trump a l’ambiente

Allargando l’orizzonte e uscendo dalla specificità delle tensioni internazionali, che impatto avrà, infine, il secondo mandato di Donald Trump sulla vita del nostro Pianeta? Su questo gli italiani si manifestano prevalentemente pessimisti, ma con le consuete differenze politiche: l’impatto sarà positivo per gli elettori di centrodestra (stavolta compatti) ma negativo per quelli di centrosinistra. Anche in questo caso, però, il giudizio degli elettori del Movimento 5 Stelle su Trump è decisamente meno netto di quello dei democratici.

*Presidente Istituto Piepoli