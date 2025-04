Amazon mostrerà l’impatto dei dazi sui prezzi: lo scoop che fa infuriare la Casa Bianca

Washington, 29 aprile 2025 – A lanciare l’indiscrezione è il sito americano Punchbowl News: Amazon indicherà quanto pesano i dazi sul prezzo complessivo dei prodotti. Il gigante di e-commerce “non vuole assumersi la responsabilità dei costi della guerra commerciale del presidente Donald Trump – si legge in un articolo del portale di notizie –. Pertanto mostrerà presto l'impatto dei dazi in rapporto al prezzo di ogni prodotto. Il sito di shopping mostrerà la quota del costo di un articolo derivante dai dazi, proprio accanto al prezzo totale di listino del prodotto”. Punchbowl News cita una “fonte a conoscenza” dei piani di Amazon. L’azienda di Jeff Bezos non ha confermato ufficialmente lo scoop ma i primi a ritenerlo credibile sono i membri dello staff del presidente, tanto che la portavoce della Casa Bianca ha ritenuto di dover intervenire.

Quello di Amazon è "atto ostile e politico", commenta Karoline Leavitt. Ma "non mi sorprende perché Amazon ha siglato una partnership con un braccio della propaganda cinese”.

Trump ha alzato alle stelle le tariffe sui prodotti provenienti dai partner commerciali degli Stati Uniti, tra cui c’è la Cina, che ha visto i costi doganali aumentare del 145%. Non è un caso se l’idea di mettere in evidenza il peso dei dazi sul totale dei prezzi è stata già messa in pratica dalla piattaforma di vendite online cinese Temu. Ma con Amazon sarebbe un attore americano a scoprire le carte e mettere le cifre nero su bianco agli occhi del consumatore. Il che fa infuriare Washington in modo particolare. Incalza ancora Leavitt: "Perché Amazon non l'ha fatto quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni?". Dopo le sferzate della Casa Bianca il titolo di Amazon ha aperto in netto ribasso in Borsa, perdendo oltre il 2%.