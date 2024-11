I soldati nordcoreani in Russia “si ingozzano di pornografia”

Roma, 7 novembre 2024 – Dopo aver vissuto un’intera vita in un Paese senza rete internet, ma con un intranet iper controllato, sembra che i soldati nordcoreani spediti da Kim fra le file di Putin in Russia abbiano iniziato a scoprire quali sorprese può portare il navigare libero online.

Secondo Gideon Rachman, analista del Finalcial Times, i combattenti nordcoreani “si stanno ingozzando di pornografia”. Rachman ha scritto un post sul suo profilo X in cui spiega che – secondo una fonte “solitamente affidabile” – i soldati “dispiegati in Russia non hanno mai avuto libero accesso a Internet prima d'ora”. E ora che ne hanno la possibilità, non si sarebbe fatti sfuggire l’occasione di accedere a contenuti hard che non avrebbero mai potuto vedere in patria.

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography. — Gideon Rachman (@gideonrachman) November 5, 2024

Martedì il Pentagono è intervenuto sulla questione, affermando di non essere in grado di confermare le informazioni: il portavoce del Dipartimento della Difesa, il maggiore Charlie Dietz, ha dichiarato di non poter verificare “alcuna abitudine nordcoreana riguardante internet o ‘attività extracurriculari’ virtuali” che si svolgono in Russia, affermando che il Pentagono si preoccupa solo degli aspetti “più seri” del rapporto militare della Corea del Nord con la Russia.

Intanto le truppe nordcoreane avrebbero avuto ieri il primo scontro con i soldati ucraini. Secondo il New York Times la battaglia nel Kurks avrebbe provocato "un numero significativo" di vittime tra gli alleati russi, con le forze nordcoreane che avrebbero palesato – a sentire il ministero della Difesa ucraino – la loro impreparazione in campo bellico.