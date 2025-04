Ucraina, attacchi russi a Dnipro e Kharkiv. Trump: “Più facile trattare con Putin che con Zelensky”

08:04

Kellogg: "Tregua di 3 giorni proposta da Putin è assurda"

Gli Stati Uniti non vogliono "un cessate il fuoco di tre giorni per celebrare qualcos'altro, ma un cessate il fuoco completo e duraturo e la fine del conflitto", ha rincarato la dose la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce. "Siamo arrivati a un punto in cui entrambe le parti devono avanzare proposte concrete per porre fine a questo conflitto", ha affermato, ribadendo che "Se non ci saranno progressi, ci ritireremo dal ruolo di mediatori in questo processo".