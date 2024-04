Ucraina, filorussi: Kiev si ritira da roccaforte chiave nel Donetsk. Media: “Giornalista di Forbes arrestato in Russia”

11:08

Cina: "Da Usa approccio ipocrita sull'Ucraina"

Più o meno mentre Blinken parlava in conferenza stampa, toccando i rapporti Cina-Russia in chiave ucraina, arrivano dichiarazioni forti del portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. "L'origine della crisi ucraina risiede nelle contraddizioni accumulate per lungo tempo nel campo della sicurezza regionale in Europa", dichiara durante il briefing quotidiano. "Da un lato, gli Stati Uniti stanno presentando un disegno di legge su larga scala per l'assistenza all'Ucraina e, dall'altro, criticano irragionevolmente le normali relazioni commerciali ed economiche tra Russia e Cina, questo è un approccio molto ipocrita e irresponsabile", ha affermato il portavoce, esortando Washington a smettere di puntare il dito contro la Cina e impegnarsi concretamente per una soluzione politica della crisi ucraina