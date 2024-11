Prove d’inverno in Italia: irruzione fredda, prime nevicate. Le previsioni meteo

Roma, 8 novembre 2024 – Ancora qualche giorno di stabilità, ma sulla coda del weekend la situazione meteo si sbloccherà: da domenica infatti è previsto un calo delle temperature a causa di un'ondata di freddo artico, che porterà i valori su valori tipici dell'autunno non solo nel nostro Paese, ma anche nell'area compresa tra Polonia, Germania, Francia e Nord Italia. Non si tratterà di un’ondata di gelo, di un vero e proprio inverno, si tratterà piuttosto di prove generali, ma le temperature torneranno sui valori tipici del periodo (e anche un po’ sotto), valori a cui però non eravamo abituati.

Andrea Garbinato, di ilMeteo.it, sottolinea che "la prossima settimana sono previste massime di 7 gradi a Torino, 8-9 a Milano e Bologna, 12 a Genova, 13-14 a Firenze e Roma, 16 a Napoli e 19 a Palermo”. Insomma, un netto ridimensionamento rispetto al caldo anomalo dell’ultima settimana.

IlMeteo.it spiega che “una vasta area di bassa pressione, ricolma di aria polare, localizzata tra Norvegia e Svezia, piloterà correnti d'aria molto fredde e instabili verso il bacino del Mediterraneo”. E avverte: ”Questo tipo di configurazione, oltre a portare un drastico calo delle temperature, rischia di essere piuttosto insidiosa per il nostro Paese, come testimoniano anche diversi eventi avvenuti in passato: l'ingresso dell'aria fredda favorirà infatti la formazione di un vero e proprio ciclone sui nostri mari”.

Tornerà la neve a quote medie sulle montagne la prossima settimana (foto Ansa)

Il vortice potrebbe approfondirsi tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre viene segnalato e “visto l'atteso calo delle temperature, sono previste pure delle nevicate fin verso i 700 metri di quota in Piemonte/Liguria e poco sopra i 1300/1400 metri sull'Appenino centro-settentrionale. Al Sud e sulle due Isole Maggiori invece sarà in azione un secondo ciclone che provocherà non pochi temporali prima di spostarsi verso oriente”.