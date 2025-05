Temporali in agguato nel weekend: le previsioni meteo. Mappa in tempo reale

Roma, 2 maggio 2025 – Sarà un weekend di caldo e sole, con punte massime di temperature tra i 28 e i 31 gradi in molte città italiane. Ma domenica sera è previsto un cambiamento delle condizioni meteo con l'arrivo di temporali.

"Ci aspetta un weekend di caldo e sole, ma è bene prepararsi a un cambio repentino del tempo con l'arrivo dei temporali”, dice Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it'.

Il caldo si farà sentire in particolare nelle pianure del Nord, nella zone del Centro, in Puglia e nelle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, con un'atmosfera che ricorderà quella estiva. Ma già dal pomeriggio di domenica, correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa muteranno il quadro complessivo e porteranno acqua in serata. Questo causerà, tra il pomeriggio e la sera, lo sviluppo di imponenti celle temporalesche.

Temporali in arrivo: ecco dove

I primi temporali interesseranno le Alpi, per poi estendersi rapidamente alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche fenomeno piovoso potrebbe raggiungere anche Liguria, Toscana e Alto Lazio.

A causa del forte contrasto tra le masse d'aria diverse – le correnti fresche in arrivo e il caldo preesistente – e l'elevata energia potenziale in gioco, non si esclude il rischio di grandinate localizzate.

Le previsioni

Venerdì 2 maggio. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento.

Sabato 3 maggio. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sole e caldo.

Domenica 4 maggio. Al Nord: nubi in aumento, rovesci sui settori alpini e prealpini. Al Centro: dapprima soleggiato, peggiora entro sera sul versante tirrenico. Al Sud: piogge sparse entro sera su Sicilia e Calabria. Tendenza: impulso perturbato in azione sull'Italia, avvio di settimana con forte maltempo specie al centro-nord.

La mappa: meteo in tempo reale