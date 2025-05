Ucraina, oggi vertice a Istanbul per cessate il fuoco ma Putin non c’è. Diserta anche Trump

06:43

Rutte, da Mosca delegati minori in Turchia

"E' chiaro che la Russia sta inviando soltanto una delegazione di livello inferiore in Turchia per questi colloqui di pace. L'Ucraina, da parte sua, ha dichiarato di essere pronta a sedersi al tavolo con i russi per concordare un cessate il fuoco e avviare immediatamente i negoziati sui prossimi passi per porre fine a questa terribile guerra". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, all'arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Alleanza ad Antalya. "Non intendo dare consigli agli americani in questo momento, anche perché è stato il presidente Trump a sbloccare lo stallo. Ho piena fiducia in lui e nel suo team, su come stanno gestendo la situazione e come coordineranno i prossimi passi con gli alleati. Ma è chiaro che ora la palla è nel campo della Russia", ha osservato.