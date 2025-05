Eurovision 2025: la scaletta della seconda semifinale. Chi ci sarà sul palco stasera

Basilea, 15 maggio 2025 – Seconda semifinale, questa sera, dell’Eurovision Song Contest 2025. Ad esibirsi sul palco di Basilea saranno 16 artisti provenienti da altrettante nazioni e le tre ultime rappresentanti delle Big Five, i paesi fondatori dell'ESC come l’Italia che accedono automaticamente alla finale (a loro, quest'anno, si è aggiunta la Svizzera, in quanto nazione ospitante). Dieci di questi si qualificheranno per l’ultima serata di sabato 17 maggio. Durante questa seconda semifinale il pubblico italiano non potrà votare.

Remember Monday, il gruppo in gara per la Gran Bretagna all'Eurovision 2025 (Ansa)

La scaletta della seconda semifinale

Ecco l'ordine di apparizione dei paesi e degli artisti:

1. Australia: Go-Jo – 'Milkshake Man'

2. Montenegro: Nina Žižić – 'Dobrodošli'

3. Irlanda: EMMY – 'Laika Party'

4. Lettonia: Tautumeitas – 'Bur Man Laimi'

5. Armenia: PARG – 'SURVIVOR'

6. Austria: JJ – 'Wasted Love'

7. Regno Unito: Remember Monday – 'What The Hell Just Happened?' (Fuori gara, già qualificato per la finale)

8. Grecia: Klavdia – 'Asteromáta'

9. Lituania: Katarsis – 'Tavo Akys'

10. Malta: Miriana Conte – 'SERVING'

11. Georgia: Mariam Shengelia – 'Freedom'

12. Francia: Louane – 'Maman' (Fuori gara, già qualificata per la finale)

13. Danimarca: Sissal – 'Hallucination'

14. Repubblica Ceca: ADONXS – 'Kiss Kiss Goodbye'

15. Lussemburgo: Laura Thorn – 'La Poupée Monte Le Son'

16. Israele: Yuval Raphael – 'New Day Will Rise'

17. Germania: Abor & Tynna – 'Baller' (Fuori gara, già qualificata per la finale)

18. Serbia: Princ – 'Mila'

19. Finlandia: Erika Vikman – 'ICH KOMME'

Cosa vedremo stasera

Oltre alla gara, però, ci sarà spazio anche per due show di intervallo. Il primo sarà un tuffo nel recente passato: ‘Eurovision Unseen’ darà spazio a quattro, tra artisti e gruppi, che avrebbero dovuto esibirsi nell'edizione del 2020, cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Tutti loro hanno poi partecipato alla competizione del 2021 nei Paesi Bassi. Il medley celebrerà la resilienza della musica e sarà un momento per ricordare lo spirito della manifestazione. A salire sul palco saranno Gjon's Tears (Svizzera) con il brano 'Répondez-moi', il trio dei The Roop (Lituania) con 'On Fire', Efendi (Azerbaigian) con 'Cleopatra' e la giovanissima Destiny (Malta), classe 2002, con 'All Of My Love'. Il secondo numero d'intervallo, 'On time', sarà uno spettacolo in stile musical che partirà come una presentazione ordinaria sulla Svizzera, per poi trasformarsi in un inno alla libertà personale e al valore del tempo.

La chiusura della seconda semifinale sarà invece affidata alla presentatrice e cantante Sandra Studer, che intonerà 'Insieme: 1992' di Toto Cutugno, brano con cui l'Italia trionfò all'Eurovision per la seconda volta nella sua storia il 5 maggio 1990 a Zagabria. Quell'anno Cutugno era arrivato secondo al Festival di Sanremo, ma partecipò alla manifestazione dopo la rinuncia dei Pooh.

Dove seguire la seconda semifinale dell’Eurovision

La seconda semifinale sarà trasmessa a partire dalle 21, in diretta, su Rai 2, con il commento di Gabriele Corsi e BigMama. La serata si potrà seguire anche su Rai Radio 2 (canale 202 del digitale terrestre e tivùsat), con la conduzione di Diletta Pietrangeli e Matteo Osso.