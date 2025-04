Bolla di caldo anomalo per il ponte del 1° maggio: picchi sopra i 30 gradi. Quanto durerà?

Roma, 28 aprile 2025 – Un altro ponte festivo si avvicina e l’interesse per le previsioni meteo s’impenna. Che tempo farà il Primo maggio e il weekend a seguire? Archiviati i giorni di incertezza, stavolta il verdetto è benevolo. Gli esperti concordano: sull’Italia va instaurandosi un anticiclone di origine subtropicale che porterà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate con temperature in aumento ovunque. Possiamo già parlare di caldo anomalo per la stagione: in effetti la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere e superare i 30 °C in alcune zone, avverte 3Bmeteo. Anche iLmeteo.it parla di un “ponte del Primo maggio estivo”, contemplando un possibile “boom di caldo” già a partire da mercoledì 30 aprile. Confermati i picchi oltre i 30°C, una vera e propria "prima fiammata di caldo africano". Vediamo i dettagli.

Per spiegare a cosa sia dovuta questa scalata delle temperature, il meteorologo Mattia Gussoni (iLmeteo.it) chiama in causa una particolare configurazione atmosferica, definita in termine tecnico “blocco a Omega”. Trattasi di “un'area anticiclonica bloccata ed alimentata da due centri di bassa pressione localizzati ai suoi lati (uno nell'oceano Atlantico al largo della Penisola Iberica e l'altro sull'Europa sud-orientale), in grado di stazionare in un'ampia zona per molto tempo e responsabile delle ormai tipiche ondate di calore nei mesi estivi”.

Il caldo anomalo si farà sentire soprattutto sulle pianure del Nord, al Centro, sulla Puglia e sulle due Isole Maggiori. In particolare, in Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere valori fino a 33-34°C.

I meteorologi sono d’accordo sull’individuare un “robusto campo di alta pressione” (3bMeteo) che dovrebbe durare almeno fino a sabato 3 maggio. Dunque, sole e caldo su tutta l’Italia con l’eccezione rappresentata da qualche “sporadico temporale pomeridiano sull'Appennino meridionale e sulle Alpi orientale”. Questo scenario compatto comincia a incrinarsi a partire da domenica 4 maggio, quando i modelli matematici stimano l’ingresso di aria fredda di origine scandinava sull’Europa centrale, con ripercussioni sull’Italia. Se questo verrà confermato, allora le condizioni atmosferiche subiranno un peggioramento, a partire dalle regioni settentrionali. “La probabilità si attesta attorno al 60/65% e quindi prevale sullo scenario più stabile ma non di molto”, avvisa 3bMeteo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.