Clima: i dati drammatici dei primi 9 mesi del 2024. Settembre è il secondo più caldo della storia

Roma, 8 ottobre 2024 - Un trend, ormai, drammaticamente consolidato quello del riscaldamento globale: settembre 2024 è stato il secondo più caldo a livello globale, dopo settembre 2023, con una temperatura media dell'aria in superficie ERA5 di 16,17 gradi, 0,73 gradi in più rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020. Sono i dati rilevati dal servizio sui cambiamenti climatici Copernicus, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Ue, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell'aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Settembre 2024 è stato di 1,54 gradi superiore al livello preindustriale ed è stato il 14 mese in un periodo di 15 mesi in cui la temperatura media globale dell'aria in superficie ha superato di 1,5 gradi i livelli preindustriali.

La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (ottobre 2023 - settembre 2024) è la seconda più alta mai registrata in un periodo di 12 mesi, con 0,74 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 o circa 1,62 gradi in più rispetto alla media preindustriale del periodo 1850-1900. L'anomalia della temperatura media globale da inizio anno (gennaio-settembre 2024) è di 0,71 gradi superiore alla media 1991-2020, che è la più alta mai registrata per questo periodo e di 0,19 gradi più calda rispetto allo stesso periodo del 2023. L'anomalia della temperatura media per i mesi rimanenti di quest'anno dovrebbe scendere di oltre 0,4 gradi affinché il 2024 non sia più caldo del 2023. Ciò non è mai accaduto nell'intero set di dati ERA5, il che rende quasi certo che il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato.

L'esondazione del Danubio, in Ungheria, dopo la tempesta Boris (foto Ansa)

Guardando ai dati del Vecchio Continente, non va meglio. La temperatura media sul territorio europeo nel mese di settembre 2024 è stata di 1,74 gradi superiore alla media di settembre del periodo 1991-2020, rendendo il mese il secondo settembre più caldo mai registrato in Europa dopo settembre 2023, che è stato di 2,51 gradi superiore alla media. Le temperature europee sono state più elevate rispetto alla media nell'Europa orientale e nordorientale, ma inferiori alla media in gran parte dell'Europa occidentale, tra cui Francia, gran parte della penisola iberica e Islanda. Al di fuori dell'Europa, le temperature sono state più elevate della media in Canada, nella zona centrale e occidentale degli Stati Uniti, in Sud America, nell'Africa nordorientale, in Cina e in Giappone. Le temperature sono state inferiori alla media nel Sahel, nell'Africa meridionale, lungo la parte orientale degli Stati Uniti, in alcune parti dell'Asia centrale e nell'Antartide occidentale.

Incendi a Raiz do Monte, Vila Pouca de Aguiar, Portogallo, 19 September 2024 (foto Ansa)

La temperatura media della superficie del mare (SST) per settembre 2024 tra 60 S e 60 N è stata di 20,83 gradi, il secondo valore più alto mai registrato per il mese, e solo 0,09 gradi al di sotto di settembre 2023. L'equatoriale e il Pacifico centrale hanno avuto temperature inferiori alla media, indicando uno sviluppo di La Nina; tuttavia, le SST attraverso l'oceano sono rimaste insolitamente alte in molte regioni.

Eventi estremi aggravati da una temperatura più calda

Secondo Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service (C3S): "Settembre 2024 è stato il secondo mese più caldo sia a livello globale che in Europa. Gli eventi di precipitazioni estreme di questo mese, qualcosa che stiamo osservando sempre più spesso, sono stati aggravati da un'atmosfera più calda, portando a precipitazioni più intense con mesi di pioggia che cadono in pochi giorni. Il rischio di precipitazioni estreme continuerà ad aumentare con l'aumento delle temperature; prima raggiungeremo le emissioni NetZero, prima potremo mitigare questo rischio".

Settembre 2024 ha visto gran parte dell'Europa sperimentare precipitazioni superiori alla media. La tempesta Boris ha portato forti piogge, inondazioni e danni associati a metà mese nell'Europa centrale e orientale. Al contrario, il clima è stato più secco della media in Irlanda, nel Regno Unito settentrionale e in una vasta regione dell'Europa più orientale, nonché nella penisola iberica occidentale e meridionale, dove sono stati osservati gravi incendi.

Allagamenti causati dalla tempesta Boris e dall'esondazione del Danubio in Ungheria (foto Ansa)

Settembre 2024 è stato più umido della media in diverse regioni del Nord America, con il sud-est colpito dall'uragano Helene. Condizioni più umide della media sono state sperimentate anche nell'Africa settentrionale, nella Russia nord-orientale, nella Cina orientale, nell'Australia nord-occidentale, nell'Africa più meridionale e nel Brasile più meridionale. Taiwan e le Filippine sono state colpite dal tifone Krathon e il Pakistan è stato gravemente colpito dal monsone. Condizioni più secche della media sono state osservate in alcune parti del Nord America, nella Russia occidentale e più orientale e nella Cina nord-orientale, nell'Australia orientale, nella maggior parte dell'Africa meridionale e del Sud America. L'attività degli incendi boschivi è stata osservata in diverse regioni, tra cui Russia e Sud America.

Secondo i dati provvisori, l'estensione giornaliera del ghiaccio marino artico ha raggiunto il sesto minimo annuale più basso, mentre l'estensione mensile del ghiaccio marino si è classificata al quinto posto nella registrazione satellitare, con un calo del 19% rispetto alla media. Le anomalie nella concentrazione del ghiaccio marino erano ben al di sotto della media in tutti i mari periferici dell'Oceano Artico. Il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua massima estensione annuale, ma è rimasto a livelli prossimi al record per il periodo dell'anno, con un valore mensile inferiore del 7% alla media, la seconda estensione più bassa per settembre, dopo settembre 2023. Le anomalie nella concentrazione del ghiaccio marino nell'Oceano Antartico sono state caratterizzate da concentrazioni notevolmente inferiori alla media nel settore dell'Oceano Indiano.