Previsioni meteo Italia: come sarà il tempo a Milano, Roma e Napoli oggi e nel weekend del 25 aprile

Con l’avvicinarsi del weekend del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Italia si prepara a un periodo meteorologico caratterizzato da una spiccata instabilità. Una perturbazione atlantica, la numero 6 del mese, attraverserà la penisola da nord-ovest verso sud-est, portando rovesci, temporali e un calo delle temperature. In questo articolo, analizziamo nel dettaglio le previsioni per giovedì 24 aprile e per l’intero weekend (25-27 aprile), suddivise per Nord, Centro, Sud e Isole, con un focus sui principali capoluoghi di regione. Preparatevi a un fine settimana variabile, con ombrelli a portata di mano ma anche momenti di sole per godervi le festività.

Giovedì 24 aprile 2025: una perturbazione in transito

Nord Italia

La giornata di giovedì sarà segnata dall’arrivo di un impulso freddo da nord-ovest, che porterà un aumento dell’instabilità. Al mattino, cieli variabili con piogge isolate su Piemonte (Torino), Lombardia (Milano) e Liguria (Genova). Nel pomeriggio, l’instabilità si intensificherà, con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, su Valle d’Aosta (Aosta), Piemonte e Lombardia, ma anche su Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano) e Veneto (Venezia). In Emilia-Romagna (Bologna), piogge moderate sono attese soprattutto nelle aree appenniniche. Le temperature massime oscilleranno tra 17 e 20°C, in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. I venti di Maestrale rinforzeranno, rendendo il Mar Ligure mosso.

Centro Italia

Al Centro, la perturbazione porterà cieli nuvolosi al mattino su tutte le regioni, con schiarite temporanee lungo le coste. In Toscana (Firenze), Umbria (Perugia) e Lazio (Roma), il rischio di rovesci aumenterà a fine mattina, specialmente nelle zone interne. Nel pomeriggio, temporali sono previsti sugli Appennini e nelle aree interne di Marche (Ancona) e Abruzzo (L’Aquila), con fenomeni in esaurimento verso sera. Le temperature massime si attesteranno tra 18 e 22°C, con venti moderati occidentali. Il Tirreno centrale sarà localmente mosso.

Sud Italia e Isole

Al Sud, la giornata inizierà con cieli nuvolosi e isolate piogge su Campania (Napoli), Basilicata (Potenza) e Puglia (Bari), soprattutto nelle zone interne. In Calabria (Catanzaro), possibili brevi rovesci in Aspromonte. Le Isole Maggiori, Sicilia (Palermo e Catania) e Sardegna (Cagliari), vedranno un mattino parzialmente nuvoloso, con temporanei annuvolamenti nelle aree montuose nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 21-23°C, con venti di Maestrale moderati che renderanno mossi il Mare e il Canale di Sardegna.

Venerdì 25 Aprile 2025: festa della liberazione con temporali sparsi

Nord Italia

La perturbazione continuerà a influenzare il Nord, con un’instabilità più marcata. Al mattino, piogge e rovesci interesseranno Piemonte (Torino), Lombardia (Milano) e Veneto (Venezia), con temporali isolati sulle Alpi e Prealpi. In Emilia-Romagna (Bologna), l’instabilità si concentrerà nelle aree appenniniche. Nel pomeriggio, miglioramento graduale su Valle d’Aosta (Aosta) e Liguria (Genova), ma persisteranno rovesci su Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano) e Friuli-Venezia Giulia (Trieste). Le temperature massime scenderanno leggermente, tra 15 e 19°C. Venti deboli, con raffiche nelle aree temporalesche.

Centro Italia

Al Centro, la giornata sarà instabile, con rovesci e temporali sparsi. In Toscana (Firenze) e Umbria (Perugia), piogge moderate al mattino, seguite da temporali pomeridiani nelle zone interne. Lazio (Roma) e Marche (Ancona) vedranno fenomeni più intensi nel pomeriggio, mentre in Abruzzo (L’Aquila) sono attesi rovesci sugli Appennini. Le temperature massime saranno comprese tra 16 e 20°C, con venti occidentali moderati. Mari poco mossi, salvo il Tirreno centrale.

Sud Italia e Isole

Al Sud, l’instabilità si farà strada con rovesci su Campania (Napoli), Puglia (Bari) e Basilicata (Potenza), soprattutto nelle aree interne. In Calabria (Catanzaro), possibili temporali pomeridiani. In Sicilia (Palermo e Catania), la giornata sarà variabile, con rovesci isolati nelle zone interne. In Sardegna (Cagliari), cieli parzialmente nuvolosi ma con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature massime tra 18 e 22°C, con venti di Maestrale che manterranno i mari mossi.

Sabato 26 aprile 2025: temporanea tregua, ma non ovunque

Nord Italia

Sabato vedrà un temporaneo aumento della pressione, con una giornata più soleggiata. Piemonte (Torino), Liguria (Genova) e Lombardia (Milano) godranno di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali annuvolamenti sulle Alpi. In Veneto (Venezia), Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano) e Friuli-Venezia Giulia (Trieste), possibili rovesci pomeridiani sulle aree montuose. Le temperature massime risaliranno, tra 20 e 24°C. Venti deboli e mari poco mossi.

Centro Italia

Al Centro, la giornata sarà prevalentemente soleggiata lungo le coste, con cieli poco nuvolosi in Toscana (Firenze), Lazio (Roma) e Marche (Ancona). Nelle zone interne, come Umbria (Perugia) e Abruzzo (L’Aquila), non si escludono temporali pomeridiani sugli Appennini. Le temperature massime si attesteranno tra 20 e 24°C, con venti leggeri. Mari calmi o poco mossi.

Sud Italia e Isole

Al Sud, la situazione sarà variabile. Campania (Napoli), Puglia (Bari) e Calabria (Catanzaro) vedranno cieli soleggiati, ma con rischio di temporali pomeridiani nelle zone interne. In Basilicata (Potenza), possibili rovesci isolati. In Sicilia (Palermo e Catania) e Sardegna (Cagliari), la giornata sarà in gran parte soleggiata, con locali annuvolamenti. Temperature massime tra 19 e 23°C, con mari poco mossi.

Domenica 27 aprile 2025: instabilità residua al centro-sud

Nord Italia

Domenica sarà una giornata stabile al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi su Piemonte (Torino), Lombardia (Milano), Liguria (Genova) e Veneto (Venezia). In Emilia-Romagna (Bologna) e Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano), possibili rovesci isolati sulle aree appenniniche e alpine nel pomeriggio. Le temperature massime saranno comprese tra 20 e 25°C, con venti deboli e mari calmi.

Centro Italia

Al Centro, l’instabilità persisterà, soprattutto nelle zone interne. In Toscana (Firenze) e Lazio (Roma), cieli parzialmente soleggiati, ma con rischio di temporali pomeridiani sugli Appennini. Umbria (Perugia), Marche (Ancona) e Abruzzo (L’Aquila) vedranno fenomeni più frequenti nel pomeriggio. Temperature massime tra 20 e 24°C, con mari poco mossi.

Sud Italia e Isole

Al Sud, la giornata sarà variabile, con rovesci e temporali su Campania (Napoli), Puglia (Bari) e Calabria (Catanzaro), soprattutto nelle aree interne. In Basilicata (Potenza), possibili piogge moderate. In Sicilia (Palermo e Catania) e Sardegna (Cagliari), cieli variabili con rovesci isolati nelle zone montuose. Temperature massime tra 18 e 22°C, con mari poco mossi.

Consigli per il weekend del 25 Aprile

Nord: portate un ombrello per giovedì e venerdì, ma sabato e domenica saranno ideali per gite in città come Torino, Milano o Venezia, evitando le aree montuose nel pomeriggio.

Centro: a Roma e Firenze, approfittate delle schiarite mattutine per visite culturali. Evitate escursioni in montagna nel pomeriggio, soprattutto in Umbria e Abruzzo.

Sud e Isole: Napoli, Bari e Palermo offrono buone opportunità per gite fuori porta, ma monitorate le previsioni per i temporali pomeridiani. In Sardegna, Cagliari sarà più stabile.