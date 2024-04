Terremoto Napoli oggi, boato ai Campi Flegrei. Persone in strada alle 5.44

Napoli, 27 aprile 2024 – Stavolta la terra ha tremato più forte del solito a Napoli. Ancora un terremoto ai Campi Flegri, stavolta di magnitudo 3.9, dove comunemente le scosse sono di bassa entità. La botta si è sentita in tutta la città, alle 5.44: i napoletani sono stati svegliati nel sonno dal boato e in alcune zone, come a Bacoli, si sono riversati in strada. L’epicentro è stato registrato dall’INGV (Istituto Nazinale di Geofisica e Vulcanologia) tra Bacoli e Pozzuoli, nel golfo di Pozzuoli. Monte di Procida, Quarto e Procida gli altri comuni più vicini, in linea d’aria.

Siamo nel bel mezzo di uno sciame sismico, con scosse di entità lieve che si ripetono a distanza di ore. L’ultima di 2.4 avvertita era stata alle 3.47, nei quartieri di Agnano e Bagnoli, a Napoli e nei comuni limitrofi, tra Pozzuoli e Bacoli. All’alba di stamani però l’evento è stato maggiore. Non ci sono comunque notizie di danni, al momento, come comunicano i vigili del fuoco.

❌️ #Napoli, una scossa di #terremoto di MD 3.9 è stata registrata alle 5:44 con epicentro nella zona dei #CampiFlegrei. Al momento pervenute alla sala operativa del comando dei #vigilidelfuoco solo richieste di informazioni, nessuna segnalazione di danni [#27aprile 6:45] pic.twitter.com/5VrDKdr0p9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 27, 2024

"La scossa di questa mattina è stata forte – ha confermato il sindaco di Pozzuol, Gigi Manzoni – Come accade in queste occasioni ci siamo attivati subito con i volontari della Protezione civile e la Polizia municipale. Al momento non si segnalano danni". Preoccupati evidentemente i napoletani che si sono riversati sui social, per condividere anche con un po’ di ironia ed esorcizzare la paura, con cui ormai devono condividere.

La zona dei Campi Flegrei è caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un innalzamento e abbassamento del suolo con conseguenti scosse di terremoto. Anche nella notte tra giovedì 25 aprile e venerdì 26 aprile eventi sismici si erano ripetuti nella zona, svegliando i residenti.

Notizia in aggiornamento