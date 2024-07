Francia, treni sotto attacco. Paralizzata la circolazione dei Tgv nel giorno delle Olimpiadi

Roma, 26 luglio 2024 – Incendi e sabotaggi. Un’azione “coordinata” secondo Sncf (la società delle ferrovie francesi) che sta mandando in tilt la circolazione dei treni ad alta velocità in gran parte della Francia nel giorno dell’apertura delle Olimpiadi.

Paralisi nella circolazione dei Tgv nel giorno dell'apertura delle Olimpiadi

Sabotaggi alla rete ferroviaria

Una vera e propria paralisi della rete dei Tgv in Francia a poche ore dall'avvio delle Olimpiadi. La Sncf, la società delle ferrovie francesi, ha subito nella notte un “massiccio attacco di grandezza tale da paralizzare” la sua rete Tgv, ha detto il gruppo francese e la circolazione dei Tgv sugli assi Atlantico, Nord ed Est sarà “molto perturbata”. “Stiamo deviando alcuni treni sulle linee convenzionali ma dovremo cancellarne un gran numero”, ha aggiunto la Sncf in un comunicato stampa, precisando che “questa situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana durante le riparazioni”.

"Diversi atti dolosi concomitanti” hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est: “Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare” gli impianti delle linee ad alta velocità, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Di conseguenza, il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è “molto disturbato”. Una fonte vicina alla questione ha parlato di atti di “sabotaggio”.

Treni deviati

“Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero”, ha ribadito la società Sncf dopo l'attacco a 3 delle 4 linee dell'Alta Velocità in Francia con atti di sabotaggio e incendi. Le squadre di Sncf Réseau “sono già sul posto per diagnosticare il problema e iniziare le riparazioni”, ma la “situazione dovrebbe durare almeno fino al fine settimana, mentre le riparazioni vengono effettuate”, ha dichiarato l'operatore.

Le informazioni

La linea TGV Sud-Est, invece, "non è interessata”, ha dichiarato il gruppo. L'attacco arriva poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024 a Parigi, quando molti viaggiatori hanno intenzione di convergere nella capitale. Anche un gran numero di vacanzieri è in transito. “Tutti i clienti saranno informati via sms sullo spostamento dei loro treni”, ha dichiarato il gruppo all'AFP. L'operatore consiglia “a tutti i viaggiatori di rimandare il viaggio e di non recarsi nelle stazioni”, specificando nel comunicato stampa che tutti i biglietti sono sostituibili e rimborsabili.

800mila viaggiatori coinvolti

L'"attacco massiccio" contro la rete dei treni ad alta velocita' Tgv, che causera' interruzioni fino alla fine del fine settimana, colpisce 800.000 viaggiatori. Lo ha affermato l'amministratore delegato della Sncf Jean-Pierre Farandou durante una conferenza stampa. Denunciando un "atto criminale scandaloso", il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete ha parlato di "conseguenze molto gravi" sul traffico ferroviario con un treno su due diretto al Nord, l'Est e la Bretagna e un treno su quattro "verso Bordeaux" in un fine settimana di crossover estivo e con l'apertura dei Giochi Olimpici.

La ministra dello sport: “Giornata sconvolta”

"Ciò sconvolgerà questa giornata e probabilmente anche questo fine settimana". Lo ha dichiarato la ministra dimissionaria dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Amèlie Oudèa-Castèra che, su BfmTv, ha evocato, "cautamente" e secondo le prime analisi, "una sorta di sabotaggio coordinato". "Voglio davvero condannare nel modo più forte possibile quello che sta succedendo questa mattina, è davvero spaventoso. Giocare contro i Giochi è giocare contro la Francia, contro la tua squadra, contro il tuo Paese", ha detto. "Valuteremo l'impatto per i viaggiatori e gli atleti e garantiremo il trasporto regolare di tutte le delegazioni ai luoghi della competizione", ha assicurato.

Intelligence mobilitata

In seguito al massiccio attacco alla rete di Alta Velocità in Francia, sono stati mobilitati tutti i servizi di intelligence. Lo riferiscono fonte della sicurezza mentre si registrano disagi molto pensanti a 3 delle 4 linee del Tgv a poche ore dalla cerimonia di apertura dei giochi olimpici.