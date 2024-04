Campi Flegrei, sciame sismico di una trentina di scosse nella notte: alle 3.29 la più forte di magnitudo 2.4

Napoli, 26 aprile 2024 – Terremoto oggi nell’area dei Campi Flegrei. Nel corso di tutta la notte c’è stato un nuovo sciame sismico con circa una trentina di scosse in successione, con la più intensa di magnitudo 2.4, come riportato dal sito dell'Osservatorio Vesuviano, registrata alle 3.29, a una profondità di 2,6 chilometri. La prima scossa di oggi è stata avvertita all’1.47.

Le evacuazioni

Resta la preoccupazione in tutta l’area a nord ovest del Golfo di Napoli dove da mesi si ripetono con frequenza le scosse bradisismiche dall’area dei Campi Flegrei. Nei giorni scorsi ci sono state le prime prove di evacuazione in un istituto scolastico a Bagnoli (Napoli), mentre a ottobre è prevista la grande esercitazione per il rischio vulcanico con l'evacuazione della popolazione. In quell'occasione saranno montati anche i campi con le tende.

