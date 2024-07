Terremoto ai Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 4.0

Napoli, 26 luglio 2024 - Un nuovo terremoto è stato registrato alle 13.46 nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata di magnitudo di 4.0 ed è avvenuta a una profondità di 4 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono Bacoli, a soli 2 chilometri, Monte di Procida (4 chilometri) Pozzuoli (%), Procida (8) e Quarto (9). Il sisma è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli.

Da quanto fa sapere il dipartimento della Protezione civile si tratta di “uno sciame sismico”. “In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile – si legge nel comunicato –. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni".

Proprio questa mattina il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha incontrato a Roma la Commissione Grandi Rischi (settore rischio vulcanico), in occasione della riunione convocata nei giorni scorsi per una nuova seduta dedicata all'analisi dei fenomeni in corso nell'area dei Campi Flegrei.

In seguito alla scossa, per “consentire le opportune verifiche tecniche all'infrastruttura ferroviaria ed agli impianti", Eav ha sospeso la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea.