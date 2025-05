Primark apre 5 nuovi negozi in Italia. Ecco dove

Roma, 7 maggio 2025 – Si tratta di una cifra di 40 milioni di euro quella che investirà Primark per l'apertura di cinque nuovi negozi in Italia. Il retailer irlandese è infatti pronto ad inaugurare due nuovi punti vendita a Napoli e uno a Roma, Biella e Perugia, che gli permetteranno di raggiungere quota 26 negozi nel territorio nazionale e aggiungere circa 700 nuovi posti di lavoro al settore. Quello di Roma sarà nel terzo punto vendita nella capitale da parte del marchio, dopo i due inaugurati all'interno dei centri commerciali Maximo e Roma Est rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Le nuove strutture presenteranno ampie aree dedicate ai capi d'abbigliamento, ai prodotti di bellezza e agli articoli casalinghi e disporranno di casse self-service, che andranno ad affiancare quelle tradizionali. Grazie alle nuove assunzioni, inoltre, Primark supererà i 5mila dipendenti nel nostro Paese.

L'ascesa di Primark

Nata da un'idea dell'irlandese Arthur Ryan sotto il marchio Penneys, l'apertura del primo negozio Primark in Mary Street a Dublino risale al luglio del 1969. L'azienda commerciante al dettaglio di capi d'abbigliamento iniziò la propria espansione al di fuori dei confini irlandesi soltanto pochi anni dopo: prima nel 1971 con un secondo negozio a Belfast, in Irlanda del Nord, poi nel 1973 con l'apertura di quattro nuovi punti vendita in Inghilterra. Per la prima inaugurazione in Europa continentale del gigante del retail, tuttavia, bisogna attendere fino al 2006 con l'avvio di una nuova attività a Madrid. A questo punto ha inizio una vera e propria ascesa per Primark, che arriverà a diventare nel giro di pochi anni un rivenditore di stampo internazionale con oltre 80mila dipendenti sparsi in ben 462 negozi situati in 17 paesi di tutto il mondo. Il primo negozio italiano è stato inaugurato al centro commerciale di Arese (Mi) nel 2016, solamente un anno dopo la realizzazione del primo stabilimento oltreoceano a Boston. Nel 2024 Primark, appartenente al gruppo Associated British Foods, ha registrato un aumento del fatturato del 5% a valuta corrente (+6% a tassi costanti), mentre in Italia le vendite sono aumentate addirittura del 12% rispetto al precedente 2023.

Dove apriranno i nuovi negozi

Ciò dimostra come il nostro paese rappresenti in uno dei principali mercati nei quali il brand opera. Le nuove aperture italiane annunciate interesseranno, nello specifico, i centri commerciali 'Gli Orsi' di Biella, 'Collestrada' di Perugia, 'Grande Sud' e la 'Cartiera' di Napoli, mentre a Roma sarà su strada.