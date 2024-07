Terremoto Campi Flegrei, la scossa avvertita a Napoli e Pozzuoli: “Potrebbe esserci un boato”

Napoli, 11 luglio 2024 – Nuova scossa di terremoto stamattina nell'area dei Campi Flegrei. È stata registrata alle 11.59 la scossa di magnitudo 2.6, rilevata dai sismografi dell'Osservatorio vesuviano a tre chilometri di profondità nella zona degli Astroni: in via Piasciarelli, non lontano dal casello della Tangenziale di Napoli.

La scossa è stata avvertita anche a Pozzuoli, sia nella parte alta della città che nella zona più bassa. Segnalazioni da via Campana fino ad Arco Felice, a Quarto e Bacoli e nei quartieri napoletani di Agnano e Bagnoli.

“L'Osservatorio Vesuviano – scrive in un post il Comune di Pozzuoli – ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 11.57 di oggi è in corso una sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei. L'evento più significativo, localizzato in zona Astroni, si è prodotto alle 11.59, alla profondità di 2.7 km con magnitudo 2.6. L'evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all'epicentro”.