Ischia, evade dai domiciliari e si mette in fila per il traghetto col passamontagna sul volto: panico tra i turisti

Napoli, 28 aprile 2025 – Evade dai domiciliari e si mette in fila per un traghetto diretto diretto a Napoli, indossando un passamontagna. È stato fermato dai carabinieri a Ischia. La vicenda ha per protagonista un 21enne di Barano d'Ischia. Ad attirare l’attenzione e a fare scattare le manette per la seconda volta in un giorno, è stata la folla idea di uscire tra la folla con in volto coperto. Alcuni passeggeri si sono spaventati e hanno dato l’allarme. Ecco l’incredibile vicenda.

Due arresti in solo giorno

Il ragazzo era stato arrestato per il furto di uno scooter proprio la stessa mattina. Ma nel pomeriggio, esce di casa per andare al porto. E così si mette in fila per imbarcarsi su uno degli ultimi traghetti della giornata, destinazione Napoli. Tutto normale, tranne che il ragazzo indossa un passamontagna: alcune persone sono incuriosite, altre spaventate.

Tra coloro che si pongono domande, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia, in zona per i tradizionali controlli serali. Si avvicinano e chiedono a quell'uomo di mostrare il volto. Il giovane toglie il passamontagna e poi scappa verso una pineta.

L’inseguimento

I militari lo inseguono, lo bloccano e – soprattutto – lo riconoscono. Si tratta di un giovane che, poche ore prima, aveva rubato uno scooter, fuggendo tra le strade ischitane inseguito dai carabinieri. Fermato anche in quel caso, il giovane era stato arrestato e poi sottoposto ai domiciliari. In manette per la seconda volta, il 21enne dovrà rispondere – questa volta – anche di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. In attesa dall'udienza in tribunale è ora in camera di sicurezza.