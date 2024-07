Covid variante KP3, il ministero: casi in aumento. Ma Bassetti: “Nessun allarme, non roviniamo le vacanze agli italiani”

Roma, 26 luglio 2024 – Covid e variante KP3: nel monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute i casi risultano aumentati del 53,3%, erano 9mila, sono diventati 13.672. Mentre i ricoveri – i dati si riferiscono al 24 luglio – risultano in leggero aumento in area medica, stabili nelle terapie intensive.

Covid, ecco i sintomi della variante KP.3

Ma come vanno inquadrati questi numeri? Lo abbiamo chiesto a Matteo Bassetti, infettivologo e primario del San Martino di Genova. Che invita a non rovinare le vacanze agli italiani.

"Facciamo attenzione a come vengono diffuse queste notizie – è la raccomandazione del professore -. Se dico ‘aumento dei casi Covid’ la mente va al 2020. Ma oggi abbiamo episodi di raffreddore. Non c’è nessun allarme”.

“Guardo a quello che succede nel mio ospedale – va al punto il professore -. Che, ricordo, è il reparto più grande di malattie infettive della Liguria. In questo momento conto zero malati ricoverati per Covid. Allora mi chiedo: come vengono conteggiati questi casi? Sono casi di polmoniti da Covid o di ricoverati che risultano positivi al tampone che però hanno tutt’altro?”.

Per la quinta estate di seguito si continuano a fare i tamponi a chi non andrebbero fatti. Oggi il tampone per il Covid è senza senso e chi lo fa agli asintomatici fa una cosa demenziale. Detto da un professore universitario di malattie infettive, ricordo che il San Martino è il più grande reparto della Liguria”.

Secondo Bassetti “così non si fa medicina, così non si evolve ma si resta ancorati al passato. Siamo gli unici in Europa che continuano a parlare di Covid. Certo, dobbiamo continuare ad avere attenzione per i grandi fragili e i grandi anziani, occorre attenzione sui farmaci e sulle vaccinazioni. Ma da noi in ospedale il tampone si fa unicamente ai malati respiratori sintomatici. Mi risulta invece che moltissime strutture sottopongono al test chi entra. Come se ci fosse qualcuno non capace di voltare pagina”.