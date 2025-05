Oggi i negoziati di pace tra Ucraina e Russia: la diretta da Instanbul. Pesa l’assenza di Putin e Zelensky: cosa dobbiamo aspettarci

05:50

È il giorno dei negoziati a Instambul: la situazione

È il giorno dell'incontro a Istanbul tra Mosca e Kiev. Le delegazioni russa e ucraina dovrebbero sedere al tavolo per quello che potrebbe essere il loro primo incontro diretto sul conflitto in Ucraina dal marzo del 2022. All'incontro non parteciperanno nè il presidente russo Vladimir Putin nè quello ucraino, Volodymyr Zelensky. E l'assenza dei leader non lascia che un lumicino di speranza sul fatto che l'appuntamento in Turchia possa portare a passi in avanti verso la fine del conflitto. Lo stesso segretario di Stato americano Marco Rubio ha smorzato gli entusiasmi intorno ai colloqui di pace: "Voglio essere sincero... non abbiamo grandi aspettative su ciò che accadrà domani", ha detto Rubio.

Parole che riecheggiano quelle del presidente americano, Donald Trump: "Non credo che succederà nulla, che vi piaccia o no, finchè io e lui non ci incontreremo", ha spiegato Trump ai giornalisti sull'Air Force One. Stesso mood del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha affermato di non aspettarsi una svolta, accusando Mosca di "non fare sul serio" riguardo alla fine della guerra. La scorsa settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha proposto negoziati diretti tra le due parti, ma si è rifiutato di rispondere quando Zelensky lo ha sfidato a partecipare di persona ai colloqui.