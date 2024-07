Variante Covid KP.3 che minaccia il luglio degli italiani. “Ecco come non rovinarsi le vacanze”

Roma, 9 luglio 2024 – Variante Covid KP.3: siamo nel picco estivo di contagi, “40% in più dalla settimana scorsa, secondo i dati dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità”, ricorda l’epidemiologo Massimo Ciccozzi al telefono con Qn.net. Abbiamo chiesto all’esperto l’analisi della situazione e soprattutto come non rovinarsi le vacanze.

Covid, ecco i sintomi della variante KP.3

Professor Ciccozzi, quali sono le precauzioni da adottare prima di partire per le vacanze? “Mi sento di dare un solo consiglio: indossare la mascherina in treno o in aereo. Chiarisco bene, perché c’è chi ha già polemizzato: la protezione va usata solo per il viaggio, altrove a mio parere non ce n’è bisogno. Perché bisogna stare attenti a non fare terrorismo, anche se questa situaizone richiede attenzione”.

I sintomi della variante Covid KP.3 sono “simil influenzali – chiarisce Ciccozzi -. Mal di testa, forte raffreddore, febbricola. Durano 4-5 giorni, sicuramente in una persona anziana o fragile possono essere naturalmente anche più importanti. Abbiamo registrato l’aumento dei contagi ma nessun decesso, nessun ricovero in terapia intensiva, solo qualche ingresso in più in ospedale, ma stiamo parlando di persone anziane o di chi viene ricoverato per altri motivi e poi scopre di avere il Covid”.

Ma nessun allarme, ribadisce il professore. Anche perché “la maggior parte delle persone ormai ha sviluppato un’immunizzazione ibrida, cioè si è vaccinata e ha preso il Covid. Quindi il nostro sistema immunitario viene stimolato da due fattori”, uno scudo “molto più forte che ci protegge più a lungo”.