In viaggio con l’allerta caldo (e il traffico da bollino rosso): 10 consigli di sopravvivenza

Roma, 27 luglio 2024 – Allerta caldo (e bollino rosso del traffico): come affrontare il viaggio in auto, magari lungo, nell’ultimo fine settimana di luglio che prevede i primi rientri dei vacanzieri, mentre si preparano i bollini neri di agosto? Abbiamo chiesto 10 consigli di ‘sopravvivenza’ ad Alessandro Miani, presidente Sima (Società italiana di medicina ambientale). Che parte da una premessa: “Valgono le stesse regole di quando siamo in casa o fuori. Dobbiamo evitare la disidratazione”. Mentre

In viaggio con l'afa (e il bollino rosso del traffico): i consigli di sopravvivenza

Quindi, prima di tutto, è consigliabile “portare con sé termos o bottiglie d’acqua e bere periodicamente, soprattutto se il viaggio è lungo e anche se non abbiamo sete. L’acqua deve essere fresca, non gelida”.

Assieme a questo, “durante le soste in autogrill è bene consumare pasti leggeri, a base di frutta e verdura, evitando cibi difficili da digerire. Evitare naturalmente anche di bere alcolici”.

Ancora: “Non potendoci fare la doccia – raccomanda il professore – è buona regola portarsi in auto una piccola spugna imbevuta d’acqua, utile per rinfrescarci, da passare su capo, viso e mani”.

E se soffriamo di pressione bassa, è bene “avere a disposizione una borsa frigo con ‘saponette’ rinfrescanti da passare tra le mani”.

Buona norma non dimenticare i “sali minerali, soprattutto potassio e magnesio. In alternativa, basta anche consumare qualcosa di salato, come una fetta di pomodoro con sale sopra o un frutto”.

Ma come va usata in modo corretto l’aria condizionata in auto? “Intanto non va rivolta verso i passeggeri ma di lato – risponde Miani -. E va regolata correttamente: se fuori ci sono 35 gradi, dev’essere impostata su 25-26 gradi. Ma ogni tanto è bene anche aprire i finestrini per arieggiare l’auto e ossigenare l’aria”.

“Quando ci fermiamo – aggiunge il professore – usiamo i sistemi di schermatura riflettente da parabrezza o le tendine che limitano la penetrazione dei raggi solari. Quest'ultima è una buona abitudine anche durante il viaggio, per evitare che la luce arrivi direttamente sugli occupanti dell’auto”.

Tutte queste attenzioni e regole di buon senso vanno usate anche se viaggiamo in compagnia dei nostri animali. “Quando facciamo una sosta, ricordiamoci di dare da bere anche ai nostri pet”.

Il viaggiatore assediato da afa e code in autostrada deve anche saper calibrare le forze. Se sentiamo “spossatezza, la testa ci fa male o ci gira, facciamo subito una sosta”, raccomanda il professore.

In sintesi, conclude il presidente Sima, “dobbiamo saper termoregolarci. Riuscendo a sudare correttamente e a favorire un’evaporazione piuttosto rapida del nostro sudore dalla pelle. Se c’è molto caldo, tanta umidità e siamo in assenza di vento, questo processo può andare in crisi. Ecco perché è necessario bagnarsi anche durante il viaggio, per questo è utilissima una spugna, e mantenere un flusso d’arai, non importa che sia condizionata”.