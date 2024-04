Macron in campo per beneficenza. Il presidente segna su rigore. I compagni? Drogba, Dechamps, Karambeu e Hazard

Parigi, 27 aprile 2024 - Emmanuel Macron alla partitella a calcio con gli ex Bleus non dice di no e per la seconda volta dal suo arrivo all'Eliseo nel 2017, il presidente francese ha calzato scarpini ed è sceso in campo. Con le Olimpiadi di Parigi alle porte, l'occasione è stata una partita di beneficenza nella regione di Parigi in favore dei bambini degenti in ospedale.

Emmanuel Macron segna su rigole

Macron ha segnato su rigore, ma che compagni!

La squadra di Macron naturalmente ha vinto 5-3, e il capo dell'Eliseo, numero 3 sulle spalle, ha anche segnato una rete. Certo che gli uomini del presidente garantivano un certo livello, visto che si trattava, fra gli altri, del padrino dell'iniziativa, il ct dei Bleus Didier Deschamps, del bomber Didier Drogba, poi Christian Karembeu e Eden Hazard. Mentre gli avversari era una squadra formata da personale medico e paramedico locale con in panchina l'ex tecnico dell'Arsenal Arsène Wenger.

Le but de Macron sur penalty. ⚽️🇫🇷 pic.twitter.com/9TDQTlADPl — Vibes Foot (@VibesFoot) April 24, 2024

Un successo di pubblico

Il match organizzato dalle vecchie glorie del Variétés Club de France (VCF) ha riscosso un certo successo di pubblico accorso per vedere Macron e gli ex campioni della nazionale a Plaisir, vicino a Parigi. A dirigere l'incontro c'era Stéphanie Frappart nota arbitra francese.

L’incasso alla fondazione di Brigitte

L'incasso di 57.500 euro è stato devoluto alla Fondazione degli ospedali, diretta dalla first lady Brigitte Macron. Già nel 2021 Macron si era esibito con la squadra dei Variétés, e anche in quella occasione monsieur le president era andato in gol dagli undici metri.