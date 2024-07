Arrestato ‘El Mayo’ Zambada, il capo del cartello di Sinaloa era ricercato da 40 anni

Roma, 26 luglio 2024 – El Mayo, celebre boss del cartello di Sinaloa, è stato arrestato in Texas, insieme a Joaquin Guzman Lopez, figlio di El Chapo, signore della droga attualmente all’ergastolo negli Usa. I due sono stati catturati quando il loro aereo privato è atterrato nella città texana di El Paso e sono al momento sotto la custodia degli Stati Uniti.

La piaga del fentanyl

El Mayo, all’anagrafe Ismael Zambada Garcia, è uno dei capi del cartello messicano di Sinaloa, organizzazione con numerose ramificazioni interazionali e con un ruolo particolarmente forte nella produzione e nel traffico di fentanyl. L’oppiaceo sintetico è considerato negli Usa “la minaccia farmaceutica più mortale che il Paese abbia mai affrontato”, come ha affermato il ministero della Giustizia statunitense.

L’arresto di El Mayo “colpisce il cuore del cartello responsabile della maggior parte delle droghe, tra cui fentanyl e mentanfetamina, che uccidono gli americani da una costa all’altra”, ha detto il capo della Federal Drug Agency (DEA) Anne Milgram.

Il ministro della Giustiza Usa, Merrik Garland, ha commentato l’arresto dei due narcotrafficanti dicendo: “Il Dipartimento di Giustizia non si fermerà finché i leader, i membri e gli associati del cartello responsabile dell’avvelenamento della nostra società non saranno stati ritenuti responsabili delle loro azioni”. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), nel 2023 gli Stati Uniti hanno registrato più di 107.000 decessi per overdose, di cui circa il 70% causate dal fentanyl.

Chi è ‘El Mayo’

Ismael Zambada Garcia, detto ‘El Mayo’, 76 anni, è descritto dal centro di analisi specializzato InSight Crime come “uno dei trafficanti di droga più famosi della storia messicana” . El Mayo ed El Chapo hanno co-fondato il potente cartello di Sinaloa e Zambada Garcia, dopo la cattura di El Chapo nel 2016, è considerato da Washington il "leader indiscusso" dell’organizzazione criminale.

A differenza di ‘El Chapo’, arrestato tre volte e fuggito due volte nel 2001 e nel 2015, "El Mayo" non era mai stato arrestato. "È noto soprattutto per aver mantenuto un basso profilo", afferma InSight Crime, per aver "privilegiato gli affari rispetto alla violenza" e per essere "uno dei rari leader della vecchia guardia che era riuscito a sfuggire alla giustizia durante tutta la sua carriera criminale".

El Mayo aveva iniziato a lavorare per il cartello di Juarez negli anni '80 e '90, prima di co-fondare il cartello di Sinaloa nel 1987. Il fratello del boss, Jesus ‘Rey’ Zambada, e suo figlio, Vicente ‘Vicentillo’ Zambada, l'erede dell'impero criminale, hanno testimoniato al processo di El Chapo quando erano detenuti negli Stati Uniti. Gli avvocati del signore della droga avevano parlato di un “processo farsa", sostenendo che il vero leader del cartello fosse ‘El Mayo’.

Nel 2010, ‘El Mayo’ ha rilasciato una rara e breve intervista alla rivista messicana Proceso, in cui aveva rivelato di aver avuto l'impressione di essere stato sul punto di essere arrestato dall'esercito messicano per quattro volte e che l’idea della reclusione gli ha causato un sentimento di "panico".

Come altre figure del traffico di droga messicano, anche El Mayo è oggetto di decine di canzoni vietate, che raccontano la sua carriera nella criminalità organizzata, come ‘El Senor Zambada’ di Lenin Ramirez che recita: "Pochi ci sono riusciti e io sono ancora sul piede di guerra e determinato".

Chi è ‘Chapito’

Joaquin Guzman Lopez, 38 anni, è uno dei figli dio El Chapo, signore della droga che ha co-fondato il cartello di Sinaloa, che attualmente sta scontando l'ergastolo negli Stati Uniti dal 2019. Secondo le autorità americane, dopo il suo arresto molti dei suoi figli, collettivamente soprannominati ‘Chapitos’, hanno ereditato il controllo dell'organizzazione.