Attacco alla rete Tgv in Francia, la situazione tornerà alla normalità da lunedì

Parigi, 27 luglio 2024 - Ancora disagi sulla rete Tgv in Francia, colpita ieri da un grave sabotaggio coordinato. Il pieno ritorno alla normalità dei treni dell’alta velocità è previsto per lunedì, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Patrice Vergriete, nel corso di una conferenza stampa.

"Oggi la situazione è migliorata sul Tgv Est", mentre sui Tgv Nord e Atlantique, verso la Bretagna e il Sud-Ovest, "siamo a 7 treni su 10", ma è ancora possibile registrare da un'ora a due ore di ritardo, ha spiegato l’esponente del governo.

Operai al lavoro sulla rete Tgv per ripristinare la normale circolazione dopo il sabotaggio (Ansa)

Gli addetti dell'Sncf "hanno lavorato per tutta la notte in condizioni difficili sotto alla pioggia per permettere un miglioramento della situazione dei Tgv sulle assi colpite dai sabotaggi", chiarisce una nota della la compagnia ferroviaria nazionale.

"Circa quaranta" cavi della linea ad alta velocità Nord sono stati tagliati a Croisilles, ha dichiarato ieri il sindaco della città dove il personale era impegnato nel tentativo di far riprendere il traffico TGV. Il sindaco di Croisilles, Gerard Due, ha spiegato che sono stati tagliati "circa quaranta cavi", tra cui "cavi per le telecomunicazioni, cavi di sicurezza SNCF e fibre ottiche". Gli autori di questo atto doloso "hanno sollevato le lastre in diversi modi, utilizzando attrezzature, non si può fare a mano, e poi hanno gettato un liquido infiammabile sui cavi".