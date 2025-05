Meteo Italia oggi e prossimi giorni: instabilità, temporali e allerta vento

L’Italia si trova in una fase di transizione meteorologica, caratterizzata da una temporanea attenuazione dell’instabilità, ma con nuovi peggioramenti in arrivo. Ecco il quadro dettagliato delle condizioni meteo per oggi, martedì 13 maggio 2025, e le tendenze per i prossimi giorni, suddivise per aree geografiche.

Nord Italia

Oggi:

Il Nord è interessato da correnti umide oceaniche che aumentano la nuvolosità già dal mattino, soprattutto sulle regioni alpine dove sono attese piogge sparse. Nel pomeriggio persiste l’instabilità, con rovesci e temporali localizzati sui rilievi alpini e appenninici, mentre sulle pianure il tempo risulta più stabile ma spesso nuvoloso. Le temperature massime variano dai 15°C di Aosta ai 22°C di Venezia e Bolzano2.

Prossimi giorni:

Fino a mercoledì, i temporali resteranno isolati, ma da giovedì un vortice ciclonico mediterraneo porterà un peggioramento deciso: attesi nubifragi e burrasche di vento, specie tra venerdì e il weekend. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, con clima più fresco e ventoso64.

Centro Italia e Sardegna

Oggi:

Anche qui la pressione non è particolarmente salda. Correnti umide atlantiche portano cieli spesso coperti, con rovesci su Marche, Abruzzo e Molise già dal mattino. Nel pomeriggio, l’instabilità si concentra sui rilievi adriatici, mentre sulle regioni tirreniche (come Lazio e Toscana) prevalgono schiarite. A Roma, giornata poco nuvolosa con temperature tra 15°C e 26°C, venti deboli-moderati e assenza di precipitazioni significative.

Prossimi giorni:

Mercoledì ancora nuvolosità sparsa, poi da giovedì la situazione peggiora: il vortice mediterraneo porterà piogge diffuse, temporali localmente intensi e venti forti, specie sulle regioni adriatiche e interne. Temperature in lieve calo, con clima più instabile.

Sud Italia e Sicilia

Oggi:

Il Sud vive una giornata variabile: piogge alternate a schiarite sui rilievi fin dal mattino, più sole sulle coste e pianure. Nel pomeriggio, temporali di moderata intensità sui monti di Campania e Basilicata, mentre altrove il tempo resta più asciutto. Temperature massime tra i 17°C di Potenza e i 24°C di Napoli, venti deboli settentrionali e mari poco mossi.

Prossimi giorni:

Fino a mercoledì, i temporali saranno più isolati, ma da giovedì il peggioramento sarà marcato: attesi nubifragi, soprattutto tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, accompagnati da forti raffiche di vento e rischio di criticità idrogeologiche localizzate.

Il Vortice Mediterraneo sta raggiungendo l'Italia e porterà temporali, forti piogge e vento nelle prossime ore

Isole maggiori (Sicilia e Sardegna)

Oggi:

Le Isole Maggiori godono di maggiore stabilità rispetto al resto del Paese. In Sardegna e gran parte della Sicilia il tempo è più soleggiato, con poche nubi e temperature massime tra 24°C e 26°C. Solo sui rilievi interni della Sicilia si potrà avere qualche isolato rovescio pomeridiano.

Prossimi giorni:

La tendenza vede un graduale aumento dell’instabilità anche sulle isole a partire da giovedì, con piogge e temporali in arrivo soprattutto sulla Sicilia orientale e sulla Sardegna settentrionale, accompagnati da venti forti e mari mossi.

Tendenza generale: Vortice Mediterraneo in arrivo

Dopo una breve tregua, da giovedì una nuova perturbazione a carattere di vortice ciclonico si approfondirà sul Mediterraneo centrale. Questo porterà un netto peggioramento su tutta la Penisola: attesi nubifragi, forti temporali e burrasche di vento, con rischio di fenomeni intensi soprattutto tra venerdì e il weekend. Le temperature subiranno una flessione, specie nelle zone colpite dai fenomeni più intensi.