Ddl concorrenza, c’è il via libera per Taxi e Ncc: sanzioni agli abusivi. Ecco cosa cambia

Roma, 27 luglio 2024 – Dalle concessioni e dai pedaggi autostradali (che andranno in parte anche allo Stato) ai dehors liberi (prorogati al 2025). Dalle scatole nere (portabili) delle assicurazioni alla stretta sull’abusivismo per taxi e Ncc. Il governo, dopo le tensioni della settimana scorsa, ha dato il via libera al disegno di legge annuale sulla concorrenza. Ma, sempre sul fronte economico, arriva anche il decreto che elimina il cosiddetto redditometro e allarga i benefici fissati per chi accetta di aderire al concordato fiscale preventivo biennale: con la flat tax incrementale sul maggior reddito concordato e con aliquote variabili dal 10 al 15% in base al punteggio Isa (che indica l’affidabilità fiscale).

Pedaggi autostradali

Arriva – per le concessioni autostradali in scadenza dal 2025 – un nuovo modello tariffario, sperimentato in quattro concessioni (Ativa, Satap A21, Salt e A10 Fiori), che distingue la tariffa in tre componenti, di cui due di competenza del concessionario e una, il cosiddetto extragettito, destinata al concedente e i cui proventi saranno utilizzati per realizzare gli investimenti, senza incrementare i pedaggi. Il nuovo modello prevede anche che le future concessioni non supereranno i 15 anni. "L’obiettivo è realizzare opere pubbliche e tenere sotto controllo i pedaggi", spiega il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Proroga per i dehors

Si stabilisce che entro un anno dall’entrata in vigore della legge è prevista l’emanazione di un decreto legislativo per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività. Fino al 31 dicembre 2025 vengono prorogate le norme del 2020 connesse al Covid.

Scatole nere

Con l’obiettivo di favorire la mobilità della domanda in ambito assicurativo e di ridurre il fenomeno della fidelizzazione forzata e, conseguentemente di aumentare la concorrenza e ridurre i costi, è fatto divieto alle imprese assicuratrici di prevedere clausole contrattuali che impediscano o limitino il diritto dell’assicurato di disinstallare, senza costi e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell’attività di circolazione dei veicoli a motore (la cosiddetta scatola nera) o penali in caso di restituzione dopo la scadenza. Stabilito un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere che il cliente potrà richiedere attraverso la compagnia assicurativa.

Taxi e ncc abusivi

Per fronteggiare il grave fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, quindi di taxi e Ncc, si prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro, che vanno dalla sospensione alla revoca dal ruolo dei conducenti.

Stop alla shrinkflation

Viene introdotta una misura di contrasto al fenomeno della "shrinkflation" la pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto, pur mantenendo inalterato il confezionamento, che determina un correlato aumento del prezzo per unità di misura. A tal fine viene previsto un obbligo di informazione in favore del consumatore che prevede l’apposizione di una specifica etichetta nel prodotto esposto.